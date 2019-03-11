Yaban hayvanları ve kaçak avcılar fotokapanla görüntülendi

BURDUR'da doğaya konulan 20 fotokapan, bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne sererken, kaçak avcıları da görüntüledi.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün doğada kurduğu fotokapanlardan elde edilen görüntüler, Burdur'un yaban hayatını gözler önüne serdi. İl genelinde çeşitli yerlere kurulan 20 fotokapanla hem kaçak avcılıkla mücadele hem de yaban hayvanlarının tespiti amaçlanıyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Burdur'un memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturulması anlamında büyük katkıları olan fotokapan cihazları, aynı zamanda kaçak avcılıkla mücadelede de önemli yer tutuyor. Görüntülerin incelenmesiyle herhangi bir yasa dışı avcılık unsuru tespit edildiği takdirde müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal işlemler uygulanıyor" dedi.Fotokapanlardan 1 Ocak'tan bu yana elde edilen gece ve gündüz görüntülerinde keklik, yaban domuzu, çakal, kurt, tilki, tavşan ve vaşak gibi yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi.

FOTOĞRAFLI