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Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakılıyor

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), () - YOZGAT’ın Sorgun İlçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için belediye zabıta ekipleri tarafından doğaya yiyecek bırakıldı. Kar yağışı nedeniyle...

Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakılıyor

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), () - YOZGAT’ın Sorgun İlçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için belediye zabıta ekipleri tarafından doğaya yiyecek bırakıldı.
Kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çekmesi üzerine Sorgun Belediyesi Zabıta ekipleri kuşlar için 100 kilo buğday, yırtıcı hayvanlar için 10 çuval ekmeği Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı içerisine bıraktı. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin bu yıl da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktıklarını belirterek, "Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen doğada yaşayan hayvanlarımıza vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan toplanan yiyecekleri ekiplerimiz Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı içerisine bıraktılar. Kış boyu bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

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