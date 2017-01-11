Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Yığılca İlçesi'nde karla kaplı ormanlık alanlara, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kentteki kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri doğaya yem bıraktı. Ekipler Yığılca'daki karla kaplı ormanlık alanlara hayvanların beslenmesi için saman ve yem koydu. Karlı havalarda yaban hayvanlarının yem bulmakta zorlandığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Sezgin Akay, "Yemleme çalışmalarımız devam edecek. Yemleme çalışmalarındaki amaç, ağır geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem takviyesi yaparak hayvan ölümlerinin engellenmesi, yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve halkın bu konudaki farkındalığının arttırılmak istenmesidir. Yemleme çalışmalarımız kış sezonu boyunca devam edecek" dedi.

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