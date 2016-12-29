Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır geçen kış şartlarında aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Yaban hayatını desteklemek amacıyla yapılan yemleme çalışmalarına Aladağlar Milli Parkı Yaban Hayatı Koruma Sahası içerisinde devam edildi. Yapılan yemleme çalışmaları ile yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinden uzak durmasının amaçlandığı, aç kalan yırtıcı yaban hayvanlarının can ve mal kayıplarına neden olmasının önlendiği bildirildi.

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