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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

GENEL 27.01.2020, 11:38
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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
BARTIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem ve saman balyası bıraktı. Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye genelinde yapılan yemlemedeki amaçlarının, yaban hayvanların kar örtüsüne karşı tam anlamıyla besin ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.
Soğuk havanın etkisi altında olan Bartın'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yaptı. Merkezde kar örtüsünün bulunduğu Bartın'da, iç kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ulus ilçesi sınırlarında 850 rakımdaki yaklaşık 50 santim kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye, karacalar için saman, kuşlar için de yem bırakıldı. Kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının beslenmesi için yapılan çalışma öncesinde karacaların izleri takip edilerek, alanlar tespit edildi. Zorlu arazi koşullarına uygun araçlarla zirveye giden Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, Yenihan Orman işletme şefliği ekipleri ve Abdipaşa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yiyecekleri düzlük alanda uygun yere bıraktı. Yaban hayvanların uğrak yerleri olarak tespit edilen bölgelere saman ve yem bıraktı.
'KARACALARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEYE BIRAKTIK'
Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yaban hayatını korunması ve desteklenmesi gibi faaliyetlerimiz olmaktadır. Bunlardan biri de özellikle kış aylarında kar yağışının çok olduğu ve yoğun olduğu bölgelerde yaban hayvanlarımızın beslenmede birtakım sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Bu noktada yaban hayvanlarımız kendi yaşam alanlarında yeterli besin olanağı bulamadığı için köy yada şehir merkezlerine giderek, buralarda da zarar görüyorlar. Bunun için hayvanların kendi yaşam alanlarında besin desteği vermek için doğaya yiyecek veriyoruz. Bunu tabi Türkiye genelinde özellikle kış aylarında yem desteği sağlıyoruz. Biz de Bartın ilinde Ulus ilçesindeki karın yoğun olduğu ve özellikle karaca popülasyonunun fazla olduğu bir yere yem bıraktık. Bugün de saman, ot, buğday, saman ve mısır bıraktık" dedi.
Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini söyledi. 

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