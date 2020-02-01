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Yaban hayvanları için 287 bin 421 kilogram yem takviyesi
GENEL 01.02.2020, 12:29
TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2018-2019 yemleme döneminde yaban hayatı için doğaya 287 bin 421 kilogram yem bıraktı. Bakan Bekir Pakdemirli, "Yaptığımız yemleme çalışmaları ile yabani hayvanların beslenmelerini destekliyoruz" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bırakma çalışmalarını ülke genelinde sürdürüyor. Bırakılan yemlerin yaban hayvanları tarafından tüketilmesi Afyonkarahisar'da foto kapana takıldı. Bölgedeki bir tabiat parkına yaban hayvanları için yem bırakan ekipler, daha önce alana kurdukları foto kapanlardan elde ettikleri görüntüler sayesinde bıraktıkları yemler ile hem yılkı atları hem de yaban domuzlarının beslendiğini gördü.
Son 7 yılda tabiata 2 milyon 638 bin 339 kilogram yem takviyesi yapan genel müdürlük, 2018-2019 yemleme döneminde de yaban hayatı için tabiata 287 bin 421 kilogram yem bıraktı. Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, doğada yaşayan hayvanların kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanabildiğine işaret ederek, "Yaptığımız yemleme çalışmaları ile yabani hayvanların beslenmelerini destekliyoruz. Böylece yabani hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerinin önüne geçmeyi, dolayısıyla insanlarla yabani hayvanlar arasında yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bırakma çalışmalarını ülke genelinde sürdürüyor. Bırakılan yemlerin yaban hayvanları tarafından tüketilmesi Afyonkarahisar'da foto kapana takıldı. Bölgedeki bir tabiat parkına yaban hayvanları için yem bırakan ekipler, daha önce alana kurdukları foto kapanlardan elde ettikleri görüntüler sayesinde bıraktıkları yemler ile hem yılkı atları hem de yaban domuzlarının beslendiğini gördü.
Son 7 yılda tabiata 2 milyon 638 bin 339 kilogram yem takviyesi yapan genel müdürlük, 2018-2019 yemleme döneminde de yaban hayatı için tabiata 287 bin 421 kilogram yem bıraktı. Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, doğada yaşayan hayvanların kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanabildiğine işaret ederek, "Yaptığımız yemleme çalışmaları ile yabani hayvanların beslenmelerini destekliyoruz. Böylece yabani hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerinin önüne geçmeyi, dolayısıyla insanlarla yabani hayvanlar arasında yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.
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