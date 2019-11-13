banner314

banner325

Son Dakika

Yaban hayvanları fotokapanla kayıt altına alınıyor

BURDUR Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan proje kapsamında, yaban hayvanları için ormanlık alanların belirli noktalarına konulan fotokapanlarla pek çok türün görüntüleri kaydedildi. Doğa Koruma...

GENEL 13.11.2019, 11:53
BURDUR Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan proje kapsamında, yaban hayvanları için ormanlık alanların belirli noktalarına konulan fotokapanlarla pek çok türün görüntüleri kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Burdur merkez ve ilçelerindeki ormanlık alanlarda su sıkıntısı yaşanan bölgelere yaban hayvanları için suluklar yerleştirdiklerini söyledi. Bu alanlarda yaban hayatını görüntülemek, kayıt altına almak ve yeni türler tespit etmek için fotokapanlar taktıklarını belirten Rıza Kamil, "Su kıtlığı olan bölgeleri belirledik ve suluk yaptık. Asıl amaç kar ve yağmur sularıdır. Fakat farkındalık yapmak ve fotokapanlara görüntü kazandırıp bu zenginliği ortaya çıkarmak bakımından böyle bir çalışma yaptık. 3 ay önce anne ve yavrularıyla beraber bir keklik ailesinin bu kaplardan su içtiklerini ve beslendiklerini fotokapanla tespit ettik. Elde ettiğimiz görüntülerde bu yavruların büyüdüğünü de gördük. Yaptığımız çalışmanın onlara bir nebze olsun katkı sunduğunu görmekten ailenin büyüdüğünü, yetişkin bireyler olduğunu görmekten son derece mutlu olduk" dedi.

PEK ÇOK TÜR GÖRÜNTÜLENDİ

Fotokapana yansıyan görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığını gözlemlendiklerini, ilginç görüntüler elde edildiğini anlatan Rıza Kamil, "Görüntülerde yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga gibi türlerin ekiplerin oluşturduğu sulakları kullandığı görülüyor. Amacımız biyoçeşitliliğin zenginliğini ortaya çıkarmak" dedi.

TÜRKİYE'DE KUŞ TÜRLERİNİN YÜZDE 58'İ BURDUR'DA

Teknolojiden yararlanarak yaptıkları çalışmalarda birçok yeni türün yanında mevcut bildikleri türlerin varlığını da bu alanda gördüklerini belirten Kamil, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve bölgemizin zenginlerini daha da geliştirerek gelecek nesillere aktarmanın gayreti içindeyiz. Yaban keçisi, karakulak, yaban kedisi, yaban domuzu, porsuk, tilki ve birçok kuş türünü gördük. Ülkemizdeki 487 kuş türünün 281'i, yani yüzde 58'i Burdur'da görüldü, tespit edildi. Ayrıca ülkemizdeki deniz memelileri hariç 153 büyük memeli türü biliniyor. Bunlardan 60'ı Burdur'da tespit edildi."

Fotokapanların yaban hayatının izlenmesi, popülasyon büyüklükleri, kaçak avcılıkla mücadele, tespit edilen türlerin kayıt altına alınması, görülme sıklıkları ve yeni türlerin varlığını ortaya koymak adına kullanıldığına işaret eden Rıza Kamil, uydu takip sisteminin yanı sıra fotokapanların kaçak avcılıkla mücadelede ciddi katkı sağladığını söyledi.

Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6