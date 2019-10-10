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Yaban hayvanları, fotokapanla görüntülendi
BURDUR'da yaban hayvanlarının su sıkıntısı yaşamaması için küçük su havuzları oluşturulurken, buralara konulan fotokapanlarla yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga görüntülendi. Tarım ve Orman...
GENEL 10.10.2019, 10:26
BURDUR'da yaban hayvanlarının su sıkıntısı yaşamaması için küçük su havuzları oluşturulurken, buralara konulan fotokapanlarla yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fotokapan çalışmalarında, yaban hayvanlarının yoğun olduğu; ancak su sıkıntısı yaşanan bölgelerde küçük su havuzları oluşturuldu. Böylece hem yaban hayvanlarının su ihtiyacı giderildi hem de yaban hayvanları gözlemlendi.
Fotokapana yansıyan görüntülerde, birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı gözlemlendi ve ilginç görüntüler elde edildi. Görüntülerde; yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga gibi türlerin, ekiplerin oluşturduğu mini su havuzlarını kullandığı görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fotokapan çalışmalarında, yaban hayvanlarının yoğun olduğu; ancak su sıkıntısı yaşanan bölgelerde küçük su havuzları oluşturuldu. Böylece hem yaban hayvanlarının su ihtiyacı giderildi hem de yaban hayvanları gözlemlendi.
Fotokapana yansıyan görüntülerde, birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı gözlemlendi ve ilginç görüntüler elde edildi. Görüntülerde; yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga gibi türlerin, ekiplerin oluşturduğu mini su havuzlarını kullandığı görüldü.
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