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Yaban hayvanları fotokapanda
GENEL 16.01.2020, 16:31
BURDUR'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlarla çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Burdur'da bir noktaya yerleştirilen iki fotokapanda çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Burdur'da bir noktaya yerleştirilen iki fotokapanda çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.
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