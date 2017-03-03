Yaban Hayat Günü'nde doğaya yem bıraktılar

AĞRI Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, '3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü' nedeniyle Eleşkirt İlçesine bağlı Hayrangöl Köyü yakınlarında yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem bıraktı.

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, '3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü' nedeniyle Ağrı'ya 71, Eleşkirt İlçesine 37 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl Köyü mevkisine gitti. Karla kaplı doğaya ve mağaralara 500 kilo buğday ve 150 kilo sakatat bırakıldı. Orman ve Su İşleri İl Müdürü Necati Kara, ağır kış koşullarında aç kalan hayvan ve kuşları unutmadıklarını belirtti. Geçen 26 Şubat'ta ülke genelinde avlanma sezonunun kapandığını, vatandaşların yasak avlanmalara ve doğaya yem bırakma konusunda duyarlı olmasını isteyen Orman ve Su İşleri İl Müdürü Kara, şunları söyledi: "Ülke genelinde 26 Şubat'tan itibaren avlanma yasağı başladı. Bu dönemlerde yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve eşleşme dönemidir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olarak bu tür yasak avlanma ile karşılaştıklarında Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün ihbar hatlarına, ona ulaşamıyorlar ise Jandarmanın ihbar hatlarını arayarak bilgi vermeleri konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Bu vesileyle 3 Mart yaban hayatı gününü tekrar kutlarım." FOTOĞRAFLI