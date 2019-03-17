Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...

Yaban domuzu, şehir içindeki yeşil alanda 6 yavru doğurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir yaban domuzu, çok katlı binalar arasında kalan yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi.

Yaban domuzu, şehir içindeki yeşil alanda 6 yavru doğurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir yaban domuzu, çok katlı binalar arasında kalan yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen doğa dostları ve yetkililer, anne ve 6 yavrusunu, bulundukları alanı güvenlik çemberiyle çevirerek, koruma altına aldı.

Kuşadası'nda bir yaban domuzu, Ege Mahallesi'nde bulunan yüksek katlı binalar arasındaki yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi. Anne ve yavru yaban domuzlarını fark eden mahalle sakinleri, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD), Aydın Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri ile Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaban domuzunun yuva yaptığı alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Vatandaşları da alana girmemeleri yönünde uyardı. 

Doğumun yeni olması nedeniyle anne ve yavrularının yanına bir süre yaklaşılmaması gerektiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaban domuzu, yavrularıyla birlikte bir süre daha burada kalacak, daha sonra da yavrularını da alıp yan taraftaki makiliklere gidecektir. Ege Mahallesi'nden çok sayıda domuz ihbarları geliyor. Yaşam alanları daralan hayvanlar yiyecek umuduyla kıyı sitelere yöneliyor. Bu bölgelerde yaşayanlar çöplerini, özellikle organik atıklarını gelişi güzel etrafa bırakmamalı" dedi.

Sürücü, bu olayın bir gerçeği gözler önüne serdiğini belirterek, "Yaban hayvanlarının barınabileceği ve beslenebileceği alanlar sürekli azalıyor. Özellikle makilikler yaban hayvanları için çok önemli. Makiliklerin yaban hayatına evsahipliği yapmasının yanı sıra, erozyonu engellemesi, su tutma işlevini görmesi ve bitki çeşitliliği açısından çok önemli işlevleri var. Kuşadası'nda kalabilen makilikler, çalı çırpı olarak görülüp, tahrip edilmemeli. Yapılaşma açılmamalı. Üzerinden rant kazanılacak arazi parçaları olarak değerlendirilmemeli. İçinde endemik türlerin de bulunduğu önemli bitki türlerinin ve yaban yaşamının devam etmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328