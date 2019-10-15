Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiası (2)

'FİRMANIN AÇIKLAMASINI BEKLEYELİM'

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, otomotiv devi Volkswagen'ın yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelemesiyle ilgili bir duyum almadıklarını söyleyerek, "Kesin ve resmi bir karar olmadan konuşmak doğru değil. Firmadan resmi bir açıklama yapılmasını beklememiz lazım. Ama doğruysa hoş değil. Volkswagen Manisa'da şirket kurdu. Bir program kapsamında yapılmış yatırımı, bir kerede iptal edemezler. Fabrikayı buraya taşıyacaklarını biliyordum. Yer konusunda çalışma yapılıyordu. Modeller belirlenmişti. Çalışmalar devam ediyordu. Yatırımın ertelenmesi tüm sektör adına olumsuz olur" dedi.



Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()



