Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Vodafone Arena Stadyumu çevresinde güvenlik önlemleri

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() Beşiktaş Vodafone Arena Stadında yarın saat 19.00'da oynanacak "Yıldızlar Karması Dayanışma Maçı" ile ilgili emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, saat 13.00'den tedbirler sona erene kadar İstanbul'da...

Vodafone Arena Stadyumu çevresinde güvenlik önlemleri

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() Beşiktaş Vodafone Arena Stadında yarın saat 19.00'da oynanacak "Yıldızlar Karması Dayanışma Maçı" ile ilgili emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, saat 13.00'den tedbirler sona erene kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Stat çevresinde polis tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda ambulansın da hazır bekletildiği görüldü.
TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

- Akaretler Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak Barbaros Bulvarından gelen trafik akımı Süleyman Seba Caddesine yönlendirilecek.

- Süleyman Seba Caddesi girişi ile Bayıldım Caddesi girişi kesişimi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Akım Nişantaşı istikametine yönlendirilecek.

- Adil Baba Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi Caddesine yönlendirilecek.

- Mete Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Mete Caddesinden Taksim istikametine yönlendirilecek.

- Divan Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Mete Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Tarlabaşı Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

- Gümüşsuyu Caddesi MKE önünden kapatılacak ve trafik akımı Toprakyol ışıklara gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Taksim istikametine yönlendirilecek.

- Fındıklı ışıklar kapatılacak ve trafik akımı Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Karaköy istikametine yönlendirilecek.

- Karaköy Meydanından Dolmabahçe istikametine kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Perşembe Pazarı ve Galata Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

- Bomonti Tüneli girişi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Şişli istikametine yönlendirilecek.

- Vişne Tekke Sokağı kapatılacak ve otosel inişlere trafik akımı verilmeyecek, alternatif olarak Maçka istikametine yönlendirilecek.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55