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Vezirköprü'deki 21 okulda kar tatili

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle 21 okulda bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Vezirköprü'deki 21 okulda kar tatili
SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle 21 okulda bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun'da kar yağışı Vezirköprü İlçesi'nde etkili oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda Vezirköprü İlçesi'ndeki Tahtakopru İlkokulu Ortaokulu, Sarıdibek İlkokulu Ortaokulu, Saridibek Çok Programlı Anadolu Lisesi, Saridibek Köyderesi İlkokulu, Sarıdibek Tobruk İlkokulu, Alanseyhi Ortaokulu, Alanseyhi Çayır İlkokulu, Öğürlü İlkokulu, Öğürlü Ortaokulu, Öğürlüdere İlkokulu Beşpınar İlkokulu Ortaokulu, Esentepe İlkokulu, Sofular İlkokulu, Göllüalan İlkokulu, Mezra İlkokulu, Mezra Ortaokulu, Mezra Yılanlı İlkokulu, Soğucak İlkokulu, Kadıoğlu İlkokulu, Yolpınar Yayla İlkokulu, Boruk İlkokulu'nda eğitime kar nedeniyle bu gün ara verildi. Bu okullarda 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

 

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