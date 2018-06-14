Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Vezirköprü'de tarihi evlerin restorasyonu tamamlandı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki tarihi evlerin restorasyonu tamamlandı. Toplam 10 milyon liraya mal olan 22 ev ile ilçe, Safranbolu ve Beypazarı gibi turizm merkezi olacak. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen törenle yaklaşık 10 milyonluk...

Vezirköprü'de tarihi evlerin restorasyonu tamamlandı
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki tarihi evlerin restorasyonu tamamlandı. Toplam 10 milyon liraya mal olan 22 ev ile ilçe, Safranbolu ve Beypazarı gibi turizm merkezi olacak.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen törenle yaklaşık 10 milyonluk bir proje ile restorasyonu tamamlanan tarihi Vezirköprü evlerinin açılışı yapıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'in katılımıyla yapılan açılışta restorasyonu tamamlanan 22 ev, Safranbolu ve Beypazarı gibi bir görünüm kazandı. Başkan Edis, ilçede 126 ev için sokak sağlıklaştırması yaptıklarını vurgulayarak, çalışma için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan (DOKAP) hibe desteği aldıklarını söyledi. İlçenin tarihi dokusunu yansıtan Tikenli Mahallesi 823 Sokak'ta bulunan 22 evin restorasyonunun tamamlandığını ifade eden Başkan Edis, "Tarihimize sahip çıkıyoruz. Safranbolu ve Beypazarı gibi tarihi dokumuza herkesin hayran olduğu, turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir ilçe oluşturmak istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325