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Veysel Karani Beldesi'nde kumar baskını: 9 gözaltı

SİİRT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baykan İlçesi'ne bağlı Veysel Karani Beldesi'nde yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda, 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Baykan İlçesi'ne bağlı...

Veysel Karani Beldesi'nde kumar baskını: 9 gözaltı
SİİRT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baykan İlçesi'ne bağlı Veysel Karani Beldesi'nde yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda, 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Baykan İlçesi'ne bağlı Veysel Karani Türbesi ile adı kamuoyunda bilinen beldede jandarma ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Siirt Valiliği'nce bu konuda yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Siirt ili Baykan ilçesi, Veysel Karani beldesinde bulunan 2 kahvehane, 2 internet kafe ve 1 giyim mağazasında internet üzerinden yasadışı bahis ile kumar oynatarak, yer temin ettikleri ve uyuşturucu madde satışı yaptıkları gerekçesi ile yapılan aramalarda; yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 6 sur 901 lira nakit para, 30 adet yasa dışı bahise ilişkin maç kuponları, 5 gram esrar, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 265 adet poker pulları, 24 adet tombala kartı, 5 adet bilgisayar, 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, internet üzerinden yasadışı bahis ile kumar oynatarak yer temin ettikleri ve uyuşturucu madde satışı yaptıkları şüphesi ile işyeri sahibi ve sorumlusu 9 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı halkımızın da katkı ve destekleri ile her türlü suçla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir."

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