Veteriner hekimlik stratejik öneme sahip

ANKARA, () - TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlik mesleğinin, insan, hayvan ve çevre sağlığının birlikte yürütülmesini öngören ‘Tek Sağlık Konsepti’ açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Eroğlu, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerde uygulanan bu sisteme işlerlik kazandırması gerektiğini belirti.

TVHB merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, 2. Başkan Muhlis Atay ile birlikte hafta sonunda Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Bolu’yu kapsayan bir ziyaret turu gerçekleştirdi. Ziyaretin ilk durağında Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil ve meslektaşları ile bir araya gelen Ali Eroğlu, ardından aynı zamanda veteriner hekim olan Düzce’ye bağlı Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan’la görüştü. Ali Eroğlu, belediyelerde veteriner hekim istihdamının artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu Muharrem Tozan’a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

VETERİNER HEKİMLİĞİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ali Eroğlu ve Muhlis Atay’ın ikinci durağı Kocaeli oldu. Kocaeli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlü Nuri Al, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Yavuz ile görüşen Başkan Eroğlu, daha sonra makamında ziyaret ettiği İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan’a, belediyelerde veteriner hekim istihdamı konusunda TVHB’nin görüşlerini aktardı. Ali Eroğlu, Kocaeli ziyaretinin akşam bölümünde ise, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası’nın düzenlediği iftara katıldı. Oda Başkanı Orhan Altuntaş ve meslektaşları ile iftar yapan Eroğlu, yemekte yaptığı konuşmada, veteriner hekimlik mesleğinin, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

EROĞLU: HAK ETTİĞİMİZ STATÜYE KAVUŞMAMIZ GEREKİYOR

Gelişmiş ülkelerde insan, hayvan ve çevre sağlığının ‘Tek Sağlık Konsepti’ olarak adlandırıldığını belirten Ali Eroğlu, bu açıdan bakıldığında, tek sağlık konseptinin önemli bir parçası olan veteriner hekimlik mesleğinin stratejik bir önem taşıdığını vurguladı. Tek sağlık konseptine göre, hayvanlardan insanlara bulaşan ve küresel halk sağlığını tehdit eden hastalıklarla mücadele ve gıda güvenliği konusunda tıp doktorları, veteriner hekimler ve diğer sağlık grupları mensuplarının ortak çalıştığını kaydeden Ali Eroğlu, "Mesleki sorunlarımızı çözerek, hak ettiğimiz statüye kavuşmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkeler, tek sağlık konsepti uygulaması kapsamında Veteriner Halk Sağlığı programlarını çoktan devreye soktular. Ülkemizde de güvenli gıda ve hastalıklarla mücadeleye bu açıdan yaklaşarak, veteriner hekimliğin öne çıkarılması gerekiyor" dedi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu, ziyaretinin ikinci gününde ise Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım Çakmak ve Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok ile görüşerek, mesleki konularda görüş alışverişinde bulundu. Eroğlu, ziyaret ettiği 4 ilde yararlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, kendisiyle yakından ilgilenen oda başkanları, meslektaşları ve yetkililere teşekkür etti.



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