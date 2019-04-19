Veteriner hekimliğin saygınlığının artırılması için planlar hazır

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimliğin saygınlığının artırılması için kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturduklarını ve bu konuda Bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunduklarını açıkladı.Antalya Veteriner Hekimler Odası tarafından mesleki değerlendirme toplantısına düzenlendi. Toplantıya TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, TVHB Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Gürsel Coşkun, Konyaaltı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu ve Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu katıldı.Toplantıda konuşan Ali Eroğlu, Türkiye’deki veteriner hekimlik hizmetleri ve hayvancılık sektörünün sorunları hakkında değerlendirme yaptı. Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak, veteriner hekimlik mesleğinin saygınlığının daha da artırılmasına yönelik Bakanlık nezdinde yaptıkları girişimlerle ilgili oda üyelerini bilgilendiren Eroğlu, bu konuda kısa, uzun ve orta vadeli stratejik planlamalar yaptıklarını açıkladı. Konuşmasında, veteriner hekimlerin yaşadıkları sıkıntılara ve çözümü için yaptıkları çalışmalara da değinen Başkan Eroğlu, e-reçete uygulamasında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasını beklediklerini söyledi. Gelişmiş ülkelerde sağlıklı gıdaya ulaşılmasında veterinerlik hekimliğin öneminin ön plana çıktığına dikkat çeken Ali Eroğlu, “Türkiye’de maalesef bazı uygulamalarda veteriner hekimler göz ardı edilmektedir. Sağlık çalışanlarına getirilen yıpranma hakkı, veteriner hekimlere de verilmelidir. Veteriner hekimler, insanların en önemli besin kaynağı hayvansal gıdanın sofralarımıza sağlıklı gelebilmesinde birinci derece yetkili ve sorumludur. Öyleyse, veteriner hekimler de bir sağlık elemanı olduğu kabul edilmeli ve sağlık çalışanlarına verilen haklardan yararlandırılmalıdır” dedi.Mesleki değerlendirme toplantısında, veteriner hekimlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri de dile getirildi. Söz alan veteriner hekimler, standart bir sözleşme olmaması nedeniyle belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin adaletsizlik ve mağduriyetlerle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Veteriner hekimlik hizmetleri ile ilgili yaşanan sorunların çözümü için Bakanlık ve yerel yönetimler düzeyinde girişimlerde bulunulmasının önemli olduğu belirtilirken, veteriner hekimlerin odalarına sahip çıkmaları ve kenetlenmelerinin en etkili çözüm olacağına dikkat çekildi.

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