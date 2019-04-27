Veteriner hekimlerin istihdam endişesi

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yoğun nüfuslu Çin ve Hindistan'dan sonra üniversitelerde en çok veteriner hekimlik fakültesi bulunan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, yakında veteriner hekimlerin istihdam sorunu yaşayacağını söyledi.Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, 1987 yılında kendisinin veteriner fakültesine kayıt yaptırdığı zaman Türkiye'de 4 fakülte olduğunu ve bugün bu sayının 32'ye çıktığını belirtti. Köse, bu durumun veteriner adayları için ileride büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi. Fakültelerin yüzde 50'sinin kapatılması, mevcut fakültelerin de eğitim kalitesinin yükseltilmesinin gerektiğini belirten Köse, "Veteriner hekimlik pahalı bir eğitimdir. Oraya harcayacağımız paraları hayvancılığa harcarsak, daha iyi sonuçlar elde ederiz. Veteriner hekimleri mezun ediyorsunuz, ancak istihdam sorunu gündeme gelirse, hiç hak etmedikleri yerlerde, hak etmedikleri ücretlerle çalışmak zorunda kalacaklar" dedi.'SAYIYI DEĞİL, KALİTEYİ ARTTIRMALIYIZ'Her sene yüzlerce mezun veren veterinerlik fakültelerinden çıkan genç veterinerlerin iş bulmakta zorlandığını ve alan dışı işlerde çalışmak zorunda kaldığına dikkat çeken Köse, veteriner hekimlerin Türkiye'de hayati önem taşıdığını fakat sayının fazla olmasının kaliteyi de düşürdüğünü belirtti. İyi bir planlamayla bu durumun çözülebileceğini vurgulayan Köse, "Yetkili kişilerin fakülte açmadan önce bizlerle görüşmesini istiyoruz. Sahada çalışanın gözünden eğitimi dizayn etmek daha yararlı olacaktır. Biz buradan gerekli uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

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