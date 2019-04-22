Veteriner Hekimler Birliği, seyirci değil katılımcı olacak

KLİNİSYEN Veteriner Hekimler Derneği tarafından ‘Kedi ve köpeklerde pediyatri’ konulu Klivet 2019 VII. Uluslararası Bahar Sempozyumu düzenlendi. Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlik mesleki kuruluşları ve meslek mensuplarının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle sorunların çözülebileceğine inandığını belirterek, "Masamızda onlarca konu var. Seyirci değil, girişimci ve katılımcı olacağız" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği tarafından düzenlenen 'Kedi ve köpeklerde pediyatri' konulu Klivet 2019 VII. Uluslararası Bahar Sempozyumu’na katıldı. Belek’te gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Eroğlu, sempozyumun meslekte birliğe, kaliteye, daha güçlü olmaya ve farkındalık yaratmaya vesile olacağına inandığını ifade etti. Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği’nin çalışmalarını, veterinerlik mesleğinin gelişimi açısından son derece önemli bulduğunu kaydeden Eroğlu, "Başarmak için sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak gerekiyor. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren konularda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek başarılı olabiliriz. Salondaki bu fotoğraf bunun en çarpıcı görüntüsü. Ne yapacağımızın adını doğru koyarsak, o doğru bizleri başarıya götürecektir. Klivet adını doğru koymuş. Klivetin bir lokomotif görevi üstlendiğini, mesleğin uluslararası arenadaki yüzü olduğunu görüyoruz. TVHB olarak veteriner hekimliği mesleğinin özellikle klinisyenliğin gelişmesini amaçlıyoruz, destekliyoruz" dedi.

'MASAMIZDA ONLARCA KONU VAR'

Başkan Eroğlu, Türk hayvancılık sektörünün gelişimi, sorunların çözümü, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve veteriner hekimlik mesleğinin daha ileri seviyelere ulaşması için çalıştıklarını da vurguladı. Başta meslekte kamu yapılanması, veteriner hekimlerin özlük hakları olmak üzere ele aldıkları konuları paylaşan Eroğlu, "Bir STK olarak, mevzuatların hazırlanması aşamasında yer alma, veteriner hekim tanımı, mesleğimizin icrası, veteriner hekim eğitim -öğretimi, veteriner fakültelerinin asgari standartları, uzmanlık eğitimi, serbest veteriner hekimliği, klinisyen veteriner hekimliği, kamu ve özel sektörde istihdam yetersizlikleri, fiili hizmet ve yıpranma hakkı, veteriner hekimlik saha uygulamaları e-reçete, aşılama, küpeleme, mikro çip uygulaması kayıt sistemi, sahipsiz hayvanalar, hayvancılık politikalarında radikal bütüncül değişiklikler, masamızda olan çok önemli konulardır. Ulusal Beslenme Konseyi ve Yüksek Danışma Kurulu gibi oluşumlarda temsil hakkı almak için girişimlerimiz var. Ayrıca Veteriner Hekimlik Stratejik Düşünce Kuruluşu konusunda çalışmalar başlattık. Bu alandaki çalışmamızın, mesleğimizin saygınlığının artırılması ve veterinerlik hizmetlerinin gelişimi adına önem taşıyor. Tüm bu konularda seyirci olmayacağız. Bizi ilgilendiren her konuda katılımcı olmaya, girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz, bu çabalarımızı artıracağız" açıklamasında bulundu.

'E-REÇETE UYGULAMASI REHABİLİTE EDİLMELİ'

Eroğlu, tüm bunların yanı sıra, İlaç Takip Sistemi’nin (İTS) amacına ulaşması için e-reçete uygulamasının rehabilite edilmesi ile ilaçların toptan ve perakende fiyatları arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması, belediyelerin sahipli hayvanlara hizmet vermesinin kaldırılması, veteriner hekimlerin de işyeri açma ruhsatı zorunluluğunun kaldırıldığı meslek grubu içine alınması ve veteriner hekimlere yönelik şiddetin önlenmesi için hukuksal zemin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını da anlattı. Başkan Eroğlu, 27 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek Dünya Veteriner Hekimler Günü programına, tüm meslektaşlarını davet etti.



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