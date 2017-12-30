Veteriner fakültesi öğrencileri yeni yılı manejde atla kutladı

İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) Veteriner Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu’ndaki öğrenciler, yeni yılı binicilik çalışmaları, at idmanı yapılan ‘Manej’de kutladı.

İÜ Avcılar Kampusu'ndaki Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, Atçılık ve Binicilik Kulübü ile Veteriner Fakültesi Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Kulübü (VAŞAK) öğrencileri ile birlikte yeni yıl etkinliği düzenledi. Fakülte yönetimi, ailelerinden uzakta, yoğun geçen öğrenim döneminden öğrencilerin biraz olsun stresini azaltabilmeleri için yeni yıl etkinliğini Meslek Yüksek Okulu’nda binicilik çalışmalarının yapıldığı kapalı maneji tahsis etti. Yeni yıl etkinliği için öğrenciler öğretim görevlileri ile birlikte el ele vererek maneji kutlama alanına çevirdi. Öğrenciler binicilik eğitimi gördüğü kum pisti, balonlar ve binicilikte kullanılan eşyalarla süslerken oturma yerleri olarak saman balyaları getirdi, hazırlanan 3 ayrı büyük mangalda yerde odunlar yakıldı. Etkinlikte barkovizyon gösterisinde binicilik ve VAŞAK’ta tedavi edilen hayvanların görüntüleri müzik eşliğinde beyaz perdeye yansıtıldı. Manejde, üniversitedeki binicilik eğitiminde kullanılan üzerinde 2018 yazılı, başına noel baba şapkası tutturulan at alkışlar arasında getirilirken öğrenciler ve öğretim görevlileri binicilik alanında küçük gösteriler yaparak bol fotoğraf çektirdi. Veteriner Fakültesi MYO Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, “Atçılık ve Binicilik Kulübü ileVAŞAK’taki öğrenci arkadaşlarımızla ortak yeni yıl etkinliğinde bir aradayız. Yılı bitirirken öğrencilerimize motivasyon olması için bir araya geldik. Veteriner Fakültesi MYO’nun kapalı manejini bugün bize ayırdılar. Burada etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Öğrenciler pasta, cips, kraker yerken kola ve meyve suyu içti, 2018’in insanların hayvanlara sevgi ile yaklaştığı, hayırlı ve uğurlu bir yıl olmasını diledi.



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