'Veteriner adayları, tam donanımlı mezun olmalı'

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veterinerliğin, sağlık ve güvenilir gıda konusunda en yetkin mesleklerin başında geldiğini belirtti. Eroğlu, mesleğe adım atacak veteriner adaylarının bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitimden geçirilmesi ve tam donanımlı mezun edilmesi gerektiğini söyledi.Konya'da, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Veteriner Eğitim ve Tanıtım Organizasyonları Topluluğu'nca (VETO) 'Kariyer ve Vizyon Kongresi' düzenlendi. Kongreye katılan 30'a yakın bilim insanı, uzmanlık alanlarında öğrencilere konferans verdi. TVHB Başkanı Ali Eroğlu da Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Türkan Gümüşay Evran ile birlikte kongreye katılarak, veteriner adaylarına seslendi.ÖĞRENCİLERE 'TEKNOLOJİYİ İYİ KULLANIN' ÖNERİSİTVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, kongredeki konuşmasında binlerce yıllık geçmişe sahip veterinerliğin; hayvan ve insan sağlığı, güvenli gıdaya erişim, zoonoz ile mücadele ve ülke hayvancılığının gelişimi gibi birçok konunun muhatabı olduğunu belirtti. Eroğlu, dünya standartlarında veterinerlik hizmetleri için kaliteli eğitimin şart olduğunun altını çizdi. Öğrencilere seslenen ve dünya toplumlarının bilim ile teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hızlı değişim süreci yaşadığını kaydeden Eroğlu, "Aldığınız eğitim gereği gerçekten birçok konuyla doğrudan ilgili bir mesleğin mensupları olduğunuzu asla unutmayın. Etik değerlerden ayrılmadan, yenilikleri ve gelişmeleri çok yakından takip etmelisiniz. Bilimsel gelişmeler ışığında teknolojiyle bütünleşerek, insan ve hayvan odaklı, kaliteli bir veteriner hekimlik anlayışını ortaya koymak zorundasınız. Toplumlar geliştikçe insanların beklentilerinin de yükseldiğini bilerek, kendinizi çağdaş, lider, iyi iletişim kuran, teknolojiyi iyi kullanabilen tam donanımlı birer veteriner hekim olarak yetiştirin" diye konuştu.Öte yandan TVHB heyeti, kongre öncesi Konya'da çeşitli kurum ve kişilere ziyarette bulundu. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Arslan ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hüner'i makamında ziyaret eden heyet, bazı öğretim üyeleriyle görüştü. TVHB heyeti, Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Behiç Kılıç ve Prof. Dr. Dursun Ali Dinç ile de görüştü. Başkan Eroğlu ve beraberindekiler, ayrıca Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İsa Kaplan ve kurumdaki veterinerlerle bir araya gelerek, mesleki konularda görüş alışverişinde bulundu. Heyet, son olarak Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Yasin Gülcü ve veterinerlerin yer aldığı kısa süreli toplantıya katıldı.