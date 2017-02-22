Veteranlarda kaleci İngiliz Ali'den 90 metreden gol

Seyfi GÜL / FOÇA, () - TÜRKİYE Masterler ve Veteranlar Federasyonu Ligi Ege Grubu'nda Didim Masterler, lider Foça Masterler'i 3-0 yenerek namağlup unvanına son verirken Didim Masterler'in İngiliz kalecisi Allison Douglas, ilginç bir golün kahramanı oldu.

Didim İlçe Stadı'ndaki maçın son dakikasında Douglas'ın yaklaşık 90 metreden gerçekleştirdiği kaleci vuruşunda rüzgarın da etkisiyle hız kazanan top, Foça ağlarına gitti. Didim bu golle sahadan 3-0 galip ayrılırken bitiş düdüğünün ardından tüm oyuncular İngiliz kaleciyi tebrik etti.

Takım arkadaşları tarafından 'Ali' ismiyle çağrılan İngiliz file bekçisi Allison Douglas, 7 yıldır Didim'de yaşadığını, çocuğunun Türk okulunda eğitim gördüğünü, kendisinin de haftanın 3 günü gönüllü olarak çeşitli gruplara spor yaptırdığını belirterek, "Benim için de enteresan bir gol oldu. Hem gol attığım için, hem de kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Didim Masterler Kulüp Başkanı ve takım kaptanı Eyüp Çabuk ise güçlü bir takımı yendiklerini, kaleci Douglas'ın attığı golün ise karşılaşmaya renk kattığını söyledi.

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