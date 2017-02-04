Verici kulesi inşaatında incelemelerde bulunan Başbakan Yıldırım: Ramazan'ın sonuna doğru açmayı hedefliyoruz (2)

Gülseli KENARLI - Cemal KÖYÜK/İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, (TV-Radyo kulesi) "Bugün itibariyle 220,5 metrelik beton kulenin 153 metresini tamamlamış vaziyetteyiz. Geriye 67,5 metre var. Onu da önümüzdeki hava şartları, bir sıkıntı olmazsa bir gibi sürede tamamlanmış olacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Başbakan Yıldırım'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yetkililer eşlik etti. Başbakan Yıldırım yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapmak için basın mensuplarının bulunduğu alana geldi. Yıldırım burada, basın mensuplarıyla tek tek tokalaştı ve sohbet etti.

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK YAPISI

Ardından açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "İstanbul Küçük Çamlıca televizyon kulesi gördüğünüz gibi arakamızda yükselmeye devam ediyor. Bu gördüğünüz kule bu hale kolaylıkla gelmedi. Yerin altında 21 metre temel kazısı yapıldı, beton temel yapıldı. Beton kule yüksekliği 220 metre 50 santimetre. Onun üzerine bir de 145 metre radyoların, televizyonların vericilerinin konulacağı çelik anten var. Toplam 365 metre 50 santimetre. Ancak deniz seviyesinden ölçtüğümüz zaman 583, 5 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu haliyle herhalde deniz seviyesinden İstanbul'un en yüksek yapısı oluyor. Kule kesiti eliptik kesit, tam dairesel değil. 13 metreye 16 metre yukarıya doğru biraz daha daralarak devam ediyor. Bugün itibariyle 220,5 metrelik beton kulenin 153 metresini tamamlamış vaziyetteyiz. Geriye 67,5 metre var. Onu da önümüzdeki hava şartları, bir sıkıntı olmazsa bir ay gibi sürede tamamlanmış olacak" dedi.

4,5 MİLYON ZİYARETÇİ



Binali Yıldırım, "En geç 33 ve 34'üncü katlarda seyir terası var. Yani İstanbullular veya İstanbul'a dışarıdan gelen ziyaretçiler bu seyir teraslarında İstanbul'un her tarafını izleme, seyretme, güzelliklerini görme imkanı bulacaklar. 39 ve 40'ıncı katlarda da restoran, yiyecek, içecek kısımları var. Yaklaşık bu kule yıllık 4,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak, böyle bir planlama var" diye konuştu.

“SALKIM, SAÇAK ÇELİK ANTENLER ORTADAN KALKACAK"



"Kule bittiği zaman gerek Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca'da gördüğünüz bu salkım, saçak çelik antenler ortadan kalkacak ve büyük bir kısmı bu kulenin çelik kısmına yerleşecek" diyen Başbakan Yıldırım, "Geri kalanlar da Büyük Çamlıca'da bulunan TRT'ye ait kuleye yerleştirilmiş olacka. Ağırlıklı olarak TRT'nin kendi vericileri olmak üzere. Bu yılın ortalarında açmayı hedefliyoruz. Bunun için arkadaşlarımız zamanla yarışıyor, gece gündüz çalışıyor. Amaç, Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca'daki görüntü kirliliği yapan, sağlığa zarar veren çelik antenleri kaldırmak. Her bir verici, her bir televizyoncu, radyocu ayrı anten dikiyor. Dolayısıyla bu çirkinliği ortadan kaldıracağız. Bir de emisyondan dolayı radyasyon etkisini ortadan kaldıracak sağlığa zararlı bu yapıyı da tamamen kule üzerine daha yüksek bir noktada yerleştirmiş olacağız" ifadesini kullandı.

"GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ GÖZETİLİYOR"



Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Frekanslar biliyorsunuz yatay yayılır. Dolayısıyla tabana yakın olduğu yerlerde yerleşim varsa daha fazla zarar verir. O yüzden ne kadar yukarı çıkarabilirseniz o kadar sağlıklı bir yayın elde ediyorsunuz. O bakımdan İstanbul'un, dünya şehri İstanbul'un biraz geç kalmış bir projesi ama nihayet o da gerçeğe dönüşüyor. Çok yüksek bir yapı. Dolayısıyla rüzgar yüklerine karşı, dış yüklere karşı hesabının, kitabının iyi yapılması lazım. 2 tane panaromik asansör, bir de servis asansörü var. Ayrıca olağanüstü veya acil durumlarda da yangın merdivenleri mevcut. Gerekli emniyet tedbirleri gözetiliyor. İstanbulumuza hayırlı uğurlu olsun."

RAMAZAN'A KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR



Başbakan Yıldırım bir gazetecinin, "Kulenin ne zamana tamamlanması bekleniyor?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ramazan'ın sonuna doğru açmayı hedefliyoruz. Ramazan Bayramı'ndan önce inşallah açmak için arkadaşlar gece gündüz çalışıyorlar. Çok kolay olmayacak. İnşallah, bir aksilik yaşamayız, her şey yolunda gider ve bayramla beraber burayı da İstanbulluların hizmetine vermiş oluruz."

ANALOG YAYINLAR



Yıldırım, "Bazı analog yayıncılar "Bize yer kalmıyor?" şeklinde endişe ediyorlarmış. Bu konuda endişeye mahal yok. Burası yaklaşık 125 vericiye hizmet verecek, yayın yapan radyo ve televizyona. TRT'nin kendi kulesi var. Orada da vericiler olacak ama yine de yetmezse İstanbul'un değişik yerlerinde, Adalar'da 12 tane daha emisyon noktası var. Bu emisyon noktalarına da vericileri yerleştirerek yayın yapabilecekler. Dolayısıyla hiç kimse açıkta kalmayacak. Zaten sayısal yayına geçince biliyorsunuz bir analog 6 ile 8 sayısal yayına, bant aralığı olarak tekabül ediyor. O yüzden de istemediğiniz kadar verici buradan hizmet alabilecek" dedi.

"YÜKSEKLİK KORKUNUZ VAR MI?ö



Bir gazetecinin, "Yükseklik korkunuz var mı? Bittiğinde yukarıya çıkabilecek misiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, gazeteciye "Gel beraber çıkalım. Korkun var mı?" diye sordu. Gazetecinin "Ben korkuyorum" yanıtına, "O zaman sen buradan izle, biz el sallarız." karşılığını verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın "Yavuz Sultan Selim'de az yukarıya çıkmadınız?" demesi üzerine Yıldırım, "Yavuz Sultan Selim 322 metre. Bu, ondan biraz daha az" dedi.

(FOTOĞRAF)