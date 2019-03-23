Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL - VERGİ Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri sahipleri buldu. Gecede, Ekonomiye Yön Veren Yazar ödülünün sahibi Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar olurken, En Başarılı Ekonomi Haberleri kategorisinde Demirören Haber Ajansı () ve En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu ödülüne ise CNN Türk'ten Cem Seymen layık görüldü.

Şişli'de bir otelde gerçekleşen törende medya, sanat, müzik, bilim insanı, ekonomi, edebiyat, spor, sinema, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve Onur Ödülü olmak üzere toplam10 farklı kategoride ödül verildi. Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, yaptığı konuşmada katılımcılara bilgi verdi. Kubuş'un konuşmasının ardından meslekte 35'inci yılını dolduran vergi müfettişlerine vefa plaketleri verildi. Plaketlerin verilmesinin ardından Anadolu Ateşi, dans gösterisiyle katılımcıları büyüledi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Ödül töreninde, En Başarılı Spor Takımı Ampute Milli Takımı olurken, Onur Ödülü Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya verildi. Ekonomiye Yön Veren Yazar kategorisinde ise Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ödüle layık görüldü.

Ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşması yapan Munyar, "Üstatlar 35 yıl ödülü aldılar ama ben meslekte kırkıncı yılımı geçen sene sonunda devirdim. Bunun 35 yılı Ekonomi gazeteciliği ile geçti. Bu ödül de oradan geliyor. Teşekkür ederim" dedi.

Vergiyle ilgili bir anısını da anlatan Munyar, "1985 Hürriyet Ekonomi Servisi'nde muhabirim. KDV'nin ilk yürürlüğe girdiği tarih hatırlarsınız. KDV'nin Türkiye'de oturması konusunda ciddi emeğimiz geçmiştir. Denetmenlerle beraber çok denetim yaptık. Onları manşet yaptık. Aynı zamanda vergi ile ilgili diğer meslek gruplarına da katkımız oldu. 2011'de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı yine böyle bir ödül için çağırmıştı beni. Şimdi de sizlerden Vergi Müfettişleri Derneği'nden böyle bir ödül" şeklinde konuştu.

Gecede, En Başarılı Ekonomi Haberleri kategorisinde ödüle Demirören Haber Ajansı () layık görüldü. adına ödülü Deniz Kılıç aldı. En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu ödülünü ise CNN Türk'ten Cem Seymen aldı.

Gecede ödül alan diğer isimlerse şöyle:

TRT WORLD, En Yenilikçi TV Kanalı,

Prof. Dr. Nurettin Bilici, Juri Özel Ödülü,

Azra Kohen, En Başarılı Yazar,

Diriliş Ertuğrul, En Başarılı Dizi,

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu,

Nazlı Çelik, En Başarılı Ana Haber Sunucusu,

Fortune (Cüneyt Toros), En Başarılı Ekonomi Dergisi,

Prof. Dr. Derviş Karaboğa, En Başarılı Bilim İnsanı,

Oğuz Haksever, En Başarılı Haber Sunucusu,

Ebru Baki, En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu,

Dünya Gazetesi, En Başarılı Ekonomi Gazetesi,

Beste Naz Süllü, Genç Ekonomist Ödülü,

Süheyla Yılmaz, En Başarılı Radyo Programcısı,

Orhan Gencebay, Yaşam Boyu Başarı Ödülü,

Emre Özel, En Başarılı Eğitimci,

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), İnovasyon Ödülü,

Baykar Makina, İnovasyon Ödülü,

Babala TV (Oğuzhan Uğur), En Başarılı Youtube Kanalı,

sabah.com.tr (İsa Tatlıcan), En Başarılı Haber Sitesi - En Başarılı Ekonomi Servisi,

Cabir Turgut, En Başarılı Ekonomi Muhabiri,

Demet Akbağ En Başarılı Kadın Oyuncu,

Pelin Çift, En Başarılı Program Sunucusu,

Hüseyin Altınalan, En Başarılı Haber Ajansı Yöneticisi,

Emin Gökçegözoğlu, En İyi Haber Müdürü,

İsmail Gülle (TİM Başkanı), Ekonomiye Katkı Ödülü

Ödül töreninin ardından şarkıcı Özgün sahneye çıkarak, en güzel şarkılarını seslendirdi.