Veresiye defterini satın alarak mahallelinin borçlarını kapadı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir hayırsever tarafından marketteki veresiye defteri 33 bin TL ödenerek satın alındı. İş yerinin önüne asılan pankartla durum vatandaşlara duyuruldu.



Osmanlı'da zenginlerin esnaftan veresiye defterini satın alması geleneği, Nazilli'de tekrar hayata geçirildi. Şirinevler Mahallesi 268 Sokak'ta iş yeri bulunan Gökhan Semerci'ye ait markete dün saat 09.30 sıralarında gelen bir hayırsever, nakit 33 bin TL verip veresiye defterini satın aldı. İsminin kesinlikle açıklanmasını istemediğini belirten hayırsever, daha sonra dükkandan ayrıldı. İşletmeci Semerci ise dükkanının önüne 'Sayın müşterilerimiz 2019 yılına ait bütün borçlarınız bir hayırsever tarafından ödenmiştir' yazılı pankartı asıp, durumu vatandaşlarla paylaştı.



Yaşadığını anlatan market sahibi Gökhan Semerci, "İş yerime hiç tanımadığım, orta yaşlı biri geldi. Bana, veresiye defterindeki borcun ne kadar olduğunu sordu. Alacaklarımı hesaplayıp, 33 bin TL veresiye borcunun olduğunu söyledim. Cebinden nakit olarak 33 bin TL çıkarıp, masamın üzerine koydu. Veresiye defterini de beraberinde alıp gitti. Bugüne kadar ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Allah kendisinden razı olsun" dedi.



Nazilli Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fatih Astepe ise ilçede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Osmanlı devletinden beri gelen bir geleneğimizdir. Hayırsever, hem iş yeri sahibimizi hem de gariban insanları mutlu etmiştir. Osmanlı'den bu yana gelen hayır geleneğimiz, inşallah diğer hayırseverlere da örnek olur" dedi.