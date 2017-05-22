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Venedik Alışveriş Karnavalı sürüyor

Venedik Alışveriş Karnavalı defileler, konserler ve renkli şovlarla devam ediyor. İkinci haftasına da yoğun ziyaretçi sayısıyla ile giren ve Venezia Mega Outlet’in ev sahipliği yaptığı alışveriş karnavalı 28 Mayıs tarihine kadar devam...

Venedik Alışveriş Karnavalı sürüyor
Venedik Alışveriş Karnavalı defileler, konserler ve renkli şovlarla devam ediyor.

İkinci haftasına da yoğun ziyaretçi sayısıyla ile giren ve Venezia Mega Outlet’in ev sahipliği yaptığı alışveriş karnavalı 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek. İndirimlerin yanı sıra ziyaretçilere çeşitli şovların da sunulduğu karnavalda en fazla ilgi gören etkinliklerinden biri sokak defileleri oldu. Defilenin yanı sıra 80'ler, 90'lara ait şarkıların söylendiği performans ve Murat Başaran konseri de ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Karnavala olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, "Ziyaretçilerimiz çoğu yerde bulamadıkları indirimleri burada bulabiliyorlar. Birçok yerli ve yabancı markanın fırsatlarından yararlanabiliyorlar. Sadece karnaval süresince değil yıl boyunca avantajlı fiyatlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.  Karnavalın büyük ödülün de söz eden Hayırlıoğlu, "Ziyaretçiler, alışveriş merkezi içerisinde yapacakları her 100 liralık alışveriş için bir çekiliş hakkı kazanacaklar. Bu çekiliş sonucunda da bir kişi Venezia Mega Residence’tan ev sahibi olma şansı yakalayacak" diyerek sözlerini noktaladı.

(FOTOĞRAF)

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