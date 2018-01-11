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Velileri ayağa kaldıran iddiaya soruşturma

   Ersan SAN/İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'de bir okulda öğretmenin  ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıkmak isteyen öğrencilere 'falçata' göstererek tehdit ettiği iddilarıyla ilgili hem savcılık hem Milli Eğitim Bakanlığı...

Velileri ayağa kaldıran iddiaya soruşturma

 

 Ersan SAN/İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'de bir okulda öğretmenin  ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıkmak isteyen öğrencilere 'falçata' göstererek tehdit ettiği iddilarıyla ilgili hem savcılık hem Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Orta Okulu'nda okuyan bazı öğrenciler, dün Türkçe dersi sırasında tuvalete gitmek için öğretmen R. C.'den izin istemiş ancak öğretmen iddiaya göre öğrencilere falçata göstererek tehdit etmişti. 
İddialar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı ise okula müfettiş göndererek inceleme yaptırdı. Bu kapsamda müfettişlerce öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Öğretmen R.C.'nin ise bugün okula gelmediği öğrenildi. 

 

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