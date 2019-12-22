Veliler çocukları için öğrenci oldu

İSTANBUL, () ANAOKULUNDAN liseye kadar farklı yaş gruplarında eğitim gören öğrencilerin velileri için Kültürlü Ebeveyn Akademisi ismi altında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Her eğitim seviyesindeki öğrencilerin velileri için farklı bir etkinlik düzenlenirken, velilerin kendilerini çocuklarının yerine koyarak empati yapması da sağlandı. Veliler, çocukları için 1 gün öğrenci oldu.

"EBEVEYN VE ÇOCUK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ŞEKİLLENDİRECEK BİR ÖNEMİ VAR"

Atölye formatında gerçekleşen etkinliklerin 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları AR-GE ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Züleyha Yüzük ebeveynlerin rolünü önemsediklerini belirterek Kültürlü Ebeveyn Akademisi adı altındaki etkinlikler ve faydaları hakkında şunları söyledi: "Burada çocuklarımızın öğrenme deneyimlerinden tutun, yabancı dile yatkınlıkları, sanat yetenekleri, akranları ile olan ilişkileri, sosyal dünyaları, farkındalıkları, sınav deneyimleri, sınırları, ailedeki otoritenin nasıl olması gerektiği gibi birçok konunun ele alındığı bir akademi. Dolayısıyla bu akademi aslında ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkiyi de şekillendirecek bir öneme sahip. Burada anne baba olarak yaklaşımlarımız noktasında kendimizi sorguladığımız dönemler de oluyor. Burada velilerimize bir kılavuz niteliğinde olacak akademiler."

"EMPATİ YAPTIK"

Etkinliğe 7 yaşındaki oğlu Arel Büke için katılan velilerden Perinur Büke ise eğitim sonunda oğlunu daha iyi anladığını ve empati yaptığını belirterek şunları söyledi: "Hepimiz çocuklarımızın İngilizce bilmesini istiyoruz ve okulda da İngilizce eğitim görüyorlar. Evde çalıştırırken de birtakım zorlamalar yapıyoruz. Neleri daha iyi yapabileceğimizi, İngilizceyi onlara nasıl sevdirebileceğimizi ve nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda Angela ve Elis Hanım bize çok yardımcı oldu."

"ÇOK MUTLUYUZ"

Anaokulu öğrencisi 4,5 yaşındaki Ece Taner'in annesi Çağla Taner ve babası Cemil Taner de etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek uzay ile ilgili bir eğitime katıldıklarını belirtti. Sigorta uzmanı olarak çalışan Çağla Taner uzay konusuna ailece meraklı olduklarını belirterek: "Sadece çocuklarımızda değil bizde de bu merak var. Kafamızda olan soruları bir nebze kendisi aydınlattı. Gezegenler, sistemler ve aslında kafamızda belki hayal bile edemediğimiz uzaklıkları burada bizlere anlattı. Dünyamızın diğer gezegenlerle konumunu da burada görebildik. Soru soruyu açtı. Çok mutluyuz burada olduğumuz için" dedi.

Eğitimin tekrarı olursa da yine katılmak istediğini ifade eden ve pilot olan baba Cemil Taner de "Farklı konularda çok güzel eğitimler olabileceğini düşünüyorum. Daha büyük kitlelere ulaşırsak aslında bütün velilerin çocuklarının sorularına güzel cevaplar verebileceğini düşünüyorum" dedi.

17 yaşında ve 12'inci sınıftaki kızı Selin Cengiz için eğitime katıldığını belirten Nimet Cengiz, "Bugün bu eğitime üniversite hazırlık sürecinde ne şekilde davranış geliştirebileceğimizi öğrenmek için katıldım. Çünkü çocuğumuz ile iletişim kurmak çok önemli. Hem sınav kaygıları var hem de aile ve arkadaşları ile olan ilişkilerini yönetmeleri gerekiyor. Bu kadar çok yönlü bir çalışma içinde ister istemez zaman zaman kaygıya kapılıyorlar. Aynı şekilde bizler de strese giriyoruz. 'Acaba yanlış yapıyor muyuz?' diye düşünüyoruz. Bu konularda kendi bilgilerimizi öğretmenlerle analiz edeceğimiz bir ortam oldu" dedi.