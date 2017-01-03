Veliler atkı ve bere örüp öğrencilere dağıttı

TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa İlçesi Belediye Konservatuarı’nda eğitim gören çocuklarını beklerken zamanlarını değerlendirmek isteyen 20 kadın, yün iplerden 85 takım atkı ve bere örerek farklı okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı'na sabahları çocuklarını getiren 20 kadın veli, boş geçen vakitlerini değerlendirmek ve soğuk havada üşüyen çocuklara destek olmak için atkı-bere kampanyası başlattı. Kendi imkanlarıyla aldıkları yün ipleri okulda çocuklarını beklerken ören kadınlar kısa sürede 85 takım atkı ve bere hazırladı. Kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri paketleyip hazırladıktan sonra Nurettin Ekmekçioğlu ve Murat Hüdavendigar İlkokulu öğrencilere götürdü. Paketlerin içerisinde, "Şal ve şapkayı örerken sana çok yakışacağını düşündüm. İyi günlerde kullan. Gülşen teyzen" diye notlar yazdı.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Şefi Salih Demirci, kadınların büyük bi duyarlılık göstererek ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdiklerini ifade ederek, "20 annemiz çocuklarının dersleri olduğu bir ay boyunca hiç durmadan, sıkılmadan, yorulmadan ihtiyaç sahibi çocuklarımız üşümesin diye uğraş verdi. Ortaya inanılmaz güzel işler çıkardılar. Bir ayın sonunda atkı bere takımlarımızı da minik öğrencilerimize ulaştırdık. Bir çocuğun bile yüzünü güldürmenin öneminin büyük olduğu şu günlerde annelerimiz onlarca çocuğun yüzünü güldürdüler. ‘Konservatuar anneleri örüyor minik yürekler üşümüyor’ adlı kampanya ile minik yürekleri ısıtan tüm annelerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI