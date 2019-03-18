Vegan lahmacuna ilgi çok

ANKARA'da sadece vegan mutfağı yemeklerinin servis edildiği kafede en fazla ilgiyi vegan lahmacun gördü. Keten tohumu, domates, soğan, mercimek gibi bakliyat ve sebzeler kullanılarak yapılan lahmacunu tercih edenler arasında vegan olmayanlar çoğunlukta.

Başkent Ankara'da sadece vegan mutfağı yemeklerinin yapılıp servis edildiği kafede hazırlanan lahmacun, en fazla tercih edilen tatlar arasında. Keten tohumu, domates, maydanoz, soğan gibi sebze ve bakliyatlarla yapılan, tercihe göre pirinç ve yulaf da eklenen vegan lahmacuna, vegan olmayanlar da talep gösteriyor.

İşletme sahibi Yılmaz Angay, lahmacunu tamamen vegan bir sistem içinde hazırladıklarını söyledi. Angay, müşterilerinin sadece veganlardan oluşmadığını belirterek, ''Et yiyen insanlar, vegan lahmacunu yediklerinde beğeniyor. Hatta bazı müşterilerimiz 'Burada değil de bu lahmacunu başka yerde yeseydik asla vegan olduğunu anlamazdık' diyor. İşin aslı biraz da talepten oluşan şeyler bunlar. Bir de veganlığa yeni geçen insanların et türünde birtakım istekleri olabiliyor. Biz de bu istekler karşısında vegan lahmacun, köfte hamburger gibi buna benzer şeyler yapmış olduk. Vegan lahmacun içerik olarak diğer lahmacundan çok daha da besleyici. İnsanlar lezzetini de seviyorlar ve en önemlisi vegan" dedi.

Yılmaz Angay, bazı müşterilerinin İzmir'den, Antalya'dan, Eskişehir'den özellikle gelip burada vegan lahmacunu yediklerini, bazılarının ise paket yaptırıp yanında götürdüğünü söyledi.

Vegan olmayan müşterilerinin çoğunlukta olduğunu da ifade eden Angay, "Yüzde 30- 40 civarında bir vegan müşteri görebiliriz burada. Diğer gelenler ise vegan mutfağını merak eden, aynı zamanda adımızı duyup gelen insanlar" diye konuştu.



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