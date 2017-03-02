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Vefat eden gazi Banago'nun oğlu: Babam gazilik maaşı alıyordu

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Gökçeada İlçesi'nde yaşamını yitiren Rum asıllı Kore Gazisi İlya Banago'nun oğlu İavlos Banago, babasının gazi maaşını almadığı iddialarını yalanladı. İavlos Banago, babasının...

Vefat eden gazi Banago'nun oğlu: Babam gazilik maaşı alıyordu

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Gökçeada İlçesi'nde yaşamını yitiren Rum asıllı Kore Gazisi İlya Banago'nun oğlu İavlos Banago, babasının gazi maaşını almadığı iddialarını yalanladı. İavlos Banago, babasının 1990 yılından bu yana gazilik maaşını aldığını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nden Kore'ye gönderilen askerlerin arasında yer alan ve savaşta yaralanarak gazi olan Rum asıllı İlya Banogo, 26 Şubat'ta rahatsızlandı ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazi Banago, ölümünden bir gün sonra Gökçeada'daki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Banago'nun oğlu İavlos Banago, babasının Kore Savaşı'nda Türk askerinin başarısını her zaman duygu dolu sözlerle anlattığını söyledi. İavlos Banago, "Babam, Çanakkale'ye gittiğimiz yağmurlu bir Mart ayında, o günleri hatırlamıştı. Yağmur altında savaştıkları esnada düşman askerlerinin kendilerini bombaladığını ve orada çok şehit verdiklerini anlatmıştı" dedi.
Babasının 1990 yılından bu yana gazilik maaşını aldığını da söyleyen İavlos Banago, "Bunu maaşını çektiği banka kartından biliyorum. Ondan önce alıyor muydu bilmiyorum. Benim babam 1981-82 yılına kadar çiftçilik yaptı. Sonra kasaplık yaptı. Bağ- Kur'dan emekli oldu" diye konuştu.
Bu arada Banago'nun ailesine taziye ziyaretleri de sürüyor. Gökçeada'da yaşayan Kıbrıs gazisi Hüseyin Kırcı ve Kemal Avcı aileyi ziyaret etti. Gazi arkadaşları, Banago'nun çok iyi ve cana yakın bir insan olduğunu, kendileriyle karşılaştığında her zaman duygulanıp ağladığını anlattı.

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