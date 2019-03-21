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Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

  Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de bir binada çıkan yangında 90 yaşındaki Mualla Dinçer mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yoğun duman saran binanın giriş katındaki yaşlı kadını pencereden  dışarı çıkardı. Çıkarken kedisini...

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de bir binada çıkan yangında 90 yaşındaki Mualla Dinçer mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yoğun duman saran binanın giriş katındaki yaşlı kadını pencereden  dışarı çıkardı. Çıkarken kedisini de alan kadın, dumandan etkilendi, ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Olay dün saat 16:30 sıralarında yaşandı. Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun dumanın sardığı binanın giriş katında oturan Mualla Dinçer (90) evinde mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yaşlı kadını, sokağa bakan taraftaki pencereden dışarıya çıkarırken Mualla Dinçer, evdeki kedisini de kucağına alarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangını söndürüp duman tahliyesi yaptı. Yangını haber alıp gelen bir yakını, Mualla Dinçer'i kucağında taşıyıp yangın yerinden uzaklaştırdı. Kedisi de kedi sepetine koyularak taşındı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Dinçer'e ambulans içinde oksijen verdi.

"CAMDAN ÇIKARDIK KEDİSİNİ BIRAKMADI"

Mualla Dinçer’i kurtaranlardan Coşkun Yalçın “Alt katta yangın çıktı yaşlı teyzeyi kedisiyle beraber camdan çıkardık. Kapı kapalıydı, yoğun duman vardı. Aşırı dumandan dolayı camdan çıkardık. Kedisini bırakmadı, kedisiyle beraber kurtardık” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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