Vatandaşlar kırmızıda geçti, sokak köpekleri yeşili bekledi

ERZİNCAN'da trafik ışıklarında bazı vatandaşların kırmızı ışıkta geçerken, 3 sokak köpeğinin bekleyip, yeşil ışıkla birlikte yolun karşısına hareket ettiği anlar, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.​Vakıflar İş Merkezi'nin önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 sokak köpeği, kırmızı ışıkta durup beklemeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise kırmızı ışığa aldırış etmeden karşıya geçti. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte köpekler, karşıya geçti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü, çok sayıda yorum aldı. Bir vatandaş, videonun altına, "Ne kadar akıllılar, insanlar durmadı ama hayvanlar bekledi" yorumunu yaptı.

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