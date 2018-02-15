Vatandaş için 'Açık Kapı Milletin Kapısı' bürosu, Valilik'te açıldı

DENİZLİ Valiliği'nde, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, vatandaşların diğer kamu kurumlarındaki işlem ve taleplerinin etkin ve hızlı bir biçimde alınarak takip edilmesi amacıyla oluşturulan 'Açık Kapı Milletin Kapısı' bürosu hizmete açıldı.Valilik binası girişinde bulunan 'Açık Kapı Milletin Kapısı Denizli Bürosu' açılışına, Vali Hasan Karahan, vali yardımcıları, valilik il ve şube müdürleri ile valilik personeli katıldı. Açılış öncesi konuşan Vali Karahan, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı projeyle devlet kurumlarının bütün kapılarının vatandaşlara hizmet için sonuna kadar açılmış olduğunu belirterek, "Bu birim halkımızın sorunlarına, isteklerine ve başvurularına ilişkin iş ve işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, sunulan hizmetlerde memnuniyetlerini arttırmak, kısacası buraya gelen her bireyin güler yüzle ayrılmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. İlk olarak 15 pilot ilde uygulanmaya başlandı ve bugün de ilimizin de dahil olduğu 22 ilde bu proje hayata geçirildi" dedi.'TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK'Vatandaşlarımızın kamu kurumlarında zaman kaybetmesini önlemek, daha hızlı ve etkili kamu hizmeti sunabilmek için açık kapı bankolarından açık kapı sorumlularının görevlendirildiğini ifade eden Vali Karahan, şöyle konuştu:"Arkadaşlarımız eğitimlerini aldılar. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında da bu arkadaşlarla irtibatlı personel görevlendirildi. Vatandaşımız başvurularını ister elektronik ortamda, isterse de Açık Kapı Bürosu'na gelerek yapacak. Görevli arkadaşlarımız başvuruyu alıp, ilgili kurumdaki irtibat görevlilerine sistem üzerinden göndererek en kısa sürede çözüme kavuşturup, vatandaşımıza SMS yoluyla bilgi verecek. Valiliklerde bu sistem tam manasıyla oturduktan sonra ilçelerimizde de benzer uygulamalar olacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak. Arkadaşlarımızın bu konsept çerçevesinde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmelerini, projeden beklenen neticenin alınması konusunda da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.'16 BAŞVURU KATEGORİSİ VAR'Projenin hedefinin toplumda kamu hizmetlerini sunanlarla, vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, vatandaş talep ve beklentilerinin toplanmasını ve oluşturulacak politikalara esas olmak üzere anlamlandırılmasını sağlamak ve kronikleşmiş sorunlara çözümler üretebilmek olduğu belirtildi. Açık Kapı Projesi Valilik Hizmetleri, Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri, Yerel Yönetimler, Yardımlar ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Din Hizmetleri, Eğitim, Ekonomi ve Sanayi, Enerji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Tapu ve Kadastro, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Gençlik ve Spor olmak üzere toplam 16 başvuru kategorisinden oluşuyor.

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