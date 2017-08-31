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Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in görüntülerinin yayılışıyla ilgili başmüfettiş görevlendirildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL()  VATAN Şaşmaz'ın öldürülmesi ve onu öldüren Filiz Aker'in intihar etmesi olayının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma açılarak bir polis başmüfettişi...

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in görüntülerinin yayılışıyla ilgili başmüfettiş görevlendirildi


Ali AKSOYER/İSTANBUL()  VATAN Şaşmaz'ın öldürülmesi ve onu öldüren Filiz Aker'in intihar etmesi olayının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma açılarak bir polis başmüfettişi görevlendirildi. . Soruşturmanın yürütüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen başmüfettişin, görüntülerin kim tarafından verildiği ve nasıl yayıldığı konusunda inceleme yaptığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

 "27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı görülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." denildi.

Açıklamanın ardından Cinayet ve intihar olayının yürütüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen başmüfettişin olayla ilgili soruşturmayı başlattığı öğrenildi. Yapılan araştırmada öncelikle  sosyal medya hesaplarında yayılan Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ceset görüntülerinin kim tarafından çekildiği araştırılıyor. Görüntülerde odada sadece sağlık ekipleri ve görüntüleri çeken kişinin bulunduğu tespit edilirken, bu görüntülerin otel güvenlik kameralarının oda gişirişnde çektiği görüntülerde karşılaştırılacağı böyle odada bulunan kişilerin tespit edilmesi sağlanacak.
Öte yandan görüntülerin Sosyal medya hesaplarında paylaşılmasıyla ilgili de araştırma yapıldığı belirtildi. Görüntüleri ilk paylaşan sosyal medya hesabının bulunması ve kime ait olduğunun tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

Öte yandan görüntülerin bazı kişiler tarafından basın kuruluşlarına para karşılığı pazarlanmaya çalışıldığı tespit edildi.

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