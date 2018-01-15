Vatan Şaşmaz cinayeti soruşturmasına takipsizlik

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () Beşiktaş'taki lüks otelde Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden eski manken Filiz Aker dosyası takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Savcılığın hazırladığı takipsizlik kararında Aker'in telefonunda yapılan incelemelerde, cinayetten önce internetten, "Siyanür" ve "Ölü insanın vücudu neden sertleşir" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

DOSYA KAPATILDI

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'taki Conrad The Bosphorus Oteli'nin 1130 numaralı odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz'ı dört kurşunla öldüren Aker, aynı silahla intihar etmişti. Cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, cinayetin işlenmesinde Filiz Aker'e yardım eden ya da azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını, olayın tek faili olan Filiz Aker'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

OLAYDAN ÖNCE "ÖLÜM" VE "SİLAH" ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Takipsizlik verilen soruşturma dosyasında çarpıcı bilgilere yer verildi. Filiz Aker'in telefonunda yapılan incelemede olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce Aker'in telefonunun arama motorundan, "Siyanür", "Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor", "Kadavra bağışı nasıl yapılır?", "Ölünce vücut neden ağırlaşıyor", "Ölü insanın vücudu neden sertleşir", "Silah askıları nerede satılıyor" ve "Korse silah kılıfı" aramaları yaptığı ortaya çıktı.

OTOPSİ RAPORU: 1'İ BOYNUNA 3'Ü SIRTINA İSABET ETTİ

Yapılan otopsi incelemesinde Vatan Şaşmaz'ın vücuduna isabet eden 4 kurşunun da öldürücü nitelikte olduğu, uzaktan atış yapıldığı ve kurşunlardan 1'inin boynuna diğer 3'ünün ise sırtına isabet ettiği belirtildi. Raporda, Aker'in Şaşmaz'ı öldürdükten sonra aynı silahı başına dayayarak ateş ettiği kaydedildi.