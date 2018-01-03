Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...

Vatan Partisi'nden yılbaşı bildirisi dağıtan Sıla Vakfı'na suç duyurusu

VATAN Partisi, İzmir Konak İlçe Başkanlığı, 'Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz. Çünkü biz Müslümanız' bildirisi dağıtan Sıla Vakfı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu....

Vatan Partisi'nden yılbaşı bildirisi dağıtan Sıla Vakfı'na suç duyurusu
VATAN Partisi, İzmir Konak İlçe Başkanlığı, 'Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz. Çünkü biz Müslümanız' bildirisi dağıtan Sıla Vakfı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Başkanı Bülent Karagöz, İzmir Adliyesi önünde basın açıklamasından sonra dilekçesini savcılığa verdi.
İzmir'de Sıla Vakfı üyeleri, yılbaşı günü üzerinde, 'Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz. Çünkü biz Müslümanız' bildirisini vatadaşlara dağıttı. Vatan Partisi Konak İlçe Başkanlığı da vakıf yöneticileri hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan savcılığa başvurdu. Adliye önünde basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Bülent Karagöz, "Bu bildirinin basımını ve dağıtımını yapan Sıla Vakfı yöneticileri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlemiştir. Bildirinin Sıla Vakfı tarafından basımının ve dağıtımının yaptırılması, vakfın yasak amaç gütmesi ve yasak faaliyetlerde bulunması kapsamında değerlendirildiğinde, vakfın dağıtılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Bildiriyi almak istemeyen parti üyelerimize, 'Bu bildiriyi almıyorsanız Müslüman değilsiniz. Bu bildiriyi almayanlar Müslüman değildir. Yılbaşını kutlayanlar Müslüman değildir' demiştir. Bu sırada parti üyelerimiz ile çevrede bu bildirinin dağıtılmasına tepki gösterenlerin etrafını 10-15 kişilik bir grup sarmış, şüpheliye destek olup 'Biz de dağıtalım' diyerek, partililerimizi tartaklamışlardır" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,