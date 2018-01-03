Vatan Partisi'nden yılbaşı bildirisi dağıtan Sıla Vakfı'na suç duyurusu

VATAN Partisi, İzmir Konak İlçe Başkanlığı, 'Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz. Çünkü biz Müslümanız' bildirisi dağıtan Sıla Vakfı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Başkanı Bülent Karagöz, İzmir Adliyesi önünde basın açıklamasından sonra dilekçesini savcılığa verdi.

İzmir'de Sıla Vakfı üyeleri, yılbaşı günü üzerinde, 'Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz. Çünkü biz Müslümanız' bildirisini vatadaşlara dağıttı. Vatan Partisi Konak İlçe Başkanlığı da vakıf yöneticileri hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan savcılığa başvurdu. Adliye önünde basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Bülent Karagöz, "Bu bildirinin basımını ve dağıtımını yapan Sıla Vakfı yöneticileri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlemiştir. Bildirinin Sıla Vakfı tarafından basımının ve dağıtımının yaptırılması, vakfın yasak amaç gütmesi ve yasak faaliyetlerde bulunması kapsamında değerlendirildiğinde, vakfın dağıtılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Bildiriyi almak istemeyen parti üyelerimize, 'Bu bildiriyi almıyorsanız Müslüman değilsiniz. Bu bildiriyi almayanlar Müslüman değildir. Yılbaşını kutlayanlar Müslüman değildir' demiştir. Bu sırada parti üyelerimiz ile çevrede bu bildirinin dağıtılmasına tepki gösterenlerin etrafını 10-15 kişilik bir grup sarmış, şüpheliye destek olup 'Biz de dağıtalım' diyerek, partililerimizi tartaklamışlardır" dedi.