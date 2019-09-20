Vatan Partisi Datça'da HDP'nin kapatılması için imza topladı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Vatan Partisi İlçe Başkanlığı üyeleri, HDP'nin kapatılması isteğiyle imza kampanyası başlattı.

Vatan Partisi Datça İlçe Başkanlığı'na üye 16 kişilik grup, Diyarbakır'da kayıp çocukları için oturma eylemi yapan annelerin fotoğraflarını ellerinde taşıyarak parti binası önünde buluştu. "Terör sona ersin, annelerin gözyaşı dinsin" sloganı atan grup HDP'nin kapatılması için imza topladı. Vatan Partisi Muğla İl Sekreteri Doğan Özkan, Diyarbakır annelerinin direnişine gönülden destek verdiklerini söyledi. Vatan Partisi Genel Merkezi tarafından HDP'nin kapatılması talebi ile İçişleri Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu belirten Özkan, toplanan imzaların da partinin genel merkezine ulaştırılacağını ifade etti.



