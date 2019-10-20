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Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı tören provası

Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, () 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Törene katılacak olan asker, polis ve birçok görevli...

GENEL 20.10.2019, 12:16
Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı tören provası

Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, () 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Törene katılacak olan asker, polis ve birçok görevli hazır bulunuyor. Provada bando çalışması ve tören geçişi gerçekleşti. Provaların saat 14.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Vatan Caddesi'ne giden birçok yolda saat 14.00'a kadar kapalı kalacak. 
 (FOTOĞRAF)

 

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