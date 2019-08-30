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Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni (1)
Gülseli KENARLI - Onur MERİÇ / İSTANBUL, () 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul...
GENEL 30.08.2019, 10:48
Gülseli KENARLI - Onur MERİÇ / İSTANBUL, () 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Program Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu'nun tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Folklor gösterileri yapıldı.
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