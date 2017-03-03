Vasiyeti iddianameye giren FETÖ sanığı işadamı: İki üç yılda bir vasiyet yazarım

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, () - DENİZLİ'de FETÖ/PDY'nin işadamları ve finans yapılanmasına yönelik olarak aralarında Ticaret Odası'nın eski Başkanı Necdet Özer ile çok sayıda işadamının da yer aldığı davada bugün tutuklu sanıklardan Sezai Günalp savunma yaptı. Tüm suçlamaları reddeden Günalp, "Ben 2­-3 yılda bir, o anki ruh halime göre vasiyet yazarım. Yazdığım vasiyetler tavsiye niteliğindedir. Sonraki tarihlerde 3 vasiyet daha yazdım" dedi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işadamlarına yönelik davanın duruşmaları devam ediyor. EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen salonda hafta başından bu yana süren 43'ü tutuklu 65 sanıklı davada, bugün Sezai Günalp ifade verdi. Denizli Belediyesi'nin eski belediye meclisi ve encümen üyelerinden Sezai Günalp, üç saat süren savunmasında, hakkındaki terör örgütü üyesi olma, örgüte para transferi yapmak, para trafiğini yönetme suçlamalarının tamamını reddetti.

"VASİYET YAZMAK SÜNNETTİR"

Sezai Günalp, dava başladığından bu yana kentin gündeminde olan ve iddianamede yer alan vasiyetname konusunda şunları söyledi:

"Ben 2­-3 yılda bir o anki ruh halime göre vasiyet yazarım. Vasiyet yazmak sünnettir. Yazdığım vasiyetler tavsiye niteliğindedir. Sonraki tarihlerde 3 vasiyet daha yazdım. Bahse konu vasiyeti 2003 yılında yazdığımı hatırlıyorum. Zaten 2004'de yeni vasiyet yazdım. Bu vasiyeti masamın yanında unutmuşum. Eşim de lazım olabilir gerekçesiyle almış kendi kasasına koymuş. Bu vasiyet geçerliğini yitirmiştir. Hizmete 1990'lı yıllarda burs ve kurban bağışı yapmayı kestim. İddianameye bahis olan vasiyeti bu yapının öğrencilerinin uluslararası başarılarından etkilenerek yazdığımı düşünüyorum."

İddianamede Günalp'ın kasasında bulunan küçük bir kağıda yazılmış vasiyette, "Benim başıma ve toplu olarak ailemin başına bir şey gelirse; işler aynen yürütülmeli, özel bir vakıf kurularak kazançtan yüzde 20 pay, sağlığımda destek olduğum gibi öğrenci burslarına ağırlık verilmeli, Fethullah Hocaefendi hizmetleri ağırlıklı olarak desteklenmeli, oturduğumuz ev vakıf merkezi olabilir veya özel bir çocuk evi olabilir. Başka aklıma gelmeyen hususlarla beraber vasiyetim; T.Ö., S.G., A.G., M.Y. beylerin ortak kararları ile yürütülmeli" ifadeleri yer aldığı kaydedildi.

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Aramalarda bulunan 1 dolara ilişkin savunma yapan Günalp, "Ben sık yurt dışına çıkarım. En son İtalya'ya gitmiştim. Burada yaptığım alışverişlerin ardından artan dolarları kasaya koydum. Evimde yapılan aramalarda daha başka 1 dolarlar olmasına rağmen sadece 1 tanesini aldılar. Ben eski cep telefonlarının ne olduğunu anlatmaya çalışırken, görevli arkadaşlar kamerayla sadece 1 doları çekerek zapta aldılar. O günkü görevlilerin, muhtarın bu konuda tekrar dinlenmesini talep ediyorum" dedi.

"NİHAT ZEYBEKCİ, ISRAR ETTİ"

Cemaatle bir bağlantısının bulunmadığını himmet ya da bağış toplamadığını söyleyen Günalp, İstanbul'da geçen öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nin sohbet toplantılarına katıldığını, Denizli'ye döndükten sonra Yeni Asya Nurcu Grubu'nun dini sohbet toplantılarında bulunduğunu anlattı. Günalp, şunları söyledi:

"Bu sıralar mahalleden tanıdığım biri beni toplantılara çağırırdı. Sonradan bu toplantıları hizmet grubunun yaptığını öğrendim. Sonraki dönemde cemaate duyduğum az muhabbeti de Nihat Zeybekci ile birlikte katıldığım bir toplantıdan sonra tamamen gönlümden sildim. Nihat Zeybekci belediye başkanlığına aday olunca, benim de meclis üyeliğine aday olmamda ısrarcı oldu. Seçim çalışmaları sırasında Zaman Gazetesi'nde Zeybekci ve meclis adayları olarak yapacağımız çalışmaları anlatmak için toplandık. Nihat Zeybekci bir televizyon programına katılmak için ayrılmak zorunda kaldı. Zeybekci'yi uğurlamak için aşağı inen ev sahipleri, bir daha yanımıza dönmeyince misafirler olarak orada öylece kaldık. Bu durum ağrıma gitti ve cemaate duyduğum az muhabbet gönlümden silindi."

"HİÇ HİMMET TOPLAMADIM"

Avukatların, meclis üyesi olmasının, döneminde Denizli Belediye Başkanı olan şimdiki Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yle akraba olmasından mı, yoksa cemaat tarafından önerilmesi yüzünden mi olduğu yolundaki sorularına ise Günalp, şu yanıtı verdi:

"Hiç himmet toplamadım. Siyasi çalışmalarımız sırasında çeşitli cemaatlere ziyaretlerde bulunmuş olabiliriz. Bazı kermeslere giderdim. Mütevelli heyetini bilmem. Meclis üyesiyken yaptığımız işlerden başkanın haberi olurdu. Necdet Özer'den hiç talimat almadım. İki çocuğum Servergazi Okulları'nda okudu daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gittiler. Encümende Denizlispor ya da başka bir yere yardım yetkimiz yoktur. İmar müdürüne bu konuda herhangi bir talimat vermedim."

'SAKALLI' LAKABINI REDDETTİ

İddianamede ruhsat karşılığı rüşvet almakla suçlanan, tüm suçlamalar gibi bu iddiaları da kabul etmeyen Sezai Günalp, suçlamaları mesnetsiz olarak nitelendirdi, ideolojik saldırı olduğunu söyledi.

Günalp, "Meclis üyeliğim sırasında 100 bin civarında karara imza attık. Ancak bazı talepler karşılanmamış olabilir. Bu sebeple ya da ideolojik nedenlerle suç isnat ettiklerini düşünüyorum. Hakkımdaki diğer iddialar gibi ideolojik, mesnetsiz iddialardır. Birileri aynı ağızdan fısıldamış gibi sözlerdir. Görevim boyunca kimsede hiçbir ad altında bağış almadım. Şahsım ve şirketimin Bank Asya'da hesabı yok."

Duruşmada Sezai Günalp'in avukatı iddianamede müvekkili hakkında 'Cemaatin içinde Sakallı olarak bilinir' ifadesi geçtiğini, bunu reddettiklerini belirterek, müvekkilinin bu tür yapılanmalarla alakası olmadığını, ByLock kaydının bulunmadığını, Bank Asya'da hesabı olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme talebi reddetti ve duruşmayı 6 Mart pazartesi gününe bıraktı.

FOTOĞRAFLI