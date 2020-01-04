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Vaşaklar fotokapana takıldı
KEDİGİLLER familyasından yırtıcı bir memeli olan ve besininin en önemli kısmını yabani tavşanların oluşturduğu vaşaklar Burdur'da fotokapana takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü...
GENEL 04.01.2020, 10:37
KEDİGİLLER familyasından yırtıcı bir memeli olan ve besininin en önemli kısmını yabani tavşanların oluşturduğu vaşaklar Burdur'da fotokapana takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Kurulan fotokapanlara bu sefer de vaşaklar takıldı. Fotokapanlarla vaşakların gelişimi 4 yıl boyunca takip edildi.
Görüntülerde vaşakların dört mevsim bölgedeki yaşamı yer aldı.
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