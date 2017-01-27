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Vaşak saldırısında ağır yaralanan karacaya ameliyat

Abdullah KÖSE/TRABZON, () - TRABZON'un Çaykara ilçesinde, yaban hayatı geliştirme sahasında bir vaşağın saldırısı sonucu ağır yaralandığı belirtilen karaca ameliyat edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı...

Vaşak saldırısında ağır yaralanan karacaya ameliyat

Abdullah KÖSE/TRABZON, () - TRABZON'un Çaykara ilçesinde, yaban hayatı geliştirme sahasında bir vaşağın saldırısı sonucu ağır yaralandığı belirtilen karaca ameliyat edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı bir hayvan olduğu ihbarı üzerine dün Çaykara İlçesi Uzuntarla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na gitti. Ekipler burada vaşak saldırısına uğradığı belirtilen dişi karacayı ağır yaralı olarak buldu. Kan kaybeden karaca, vakit kaybedilmeden veteriner hekime götürüldü. İlk muayesini ardından anestezi verilerek ameliyata alınan karacaya derin ve yüzeysel yaraları temizlendikten sonra dikiş atıldı. Veteriner gözetiminde tutulan karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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