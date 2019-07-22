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Varilden koltuk takımı yapıyor

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli İbrahim Hac Taha, boş varillerden koltuk ve masa takımı yapıyor. Suriye’de iç savaşın başlamasından sonra yaşadığı İdlib’den ailesini de alarak Türkiye’ye sığınan İbrahim Hac Taha,...

Varilden koltuk takımı yapıyor
HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli İbrahim Hac Taha, boş varillerden koltuk ve masa takımı yapıyor.
Suriye’de iç savaşın başlamasından sonra yaşadığı İdlib’den ailesini de alarak Türkiye’ye sığınan İbrahim Hac Taha, akaryakıt taşınmasında kullanılan varileri toplayarak değerlendiriyor. Bunun yanında demircilik de yapan Taha, 5 yıldır Reyhanlı’da yaşadığını ve asıl mesleği olan demir ve kaynak işi ile uğraştığını söyledi. Taha, satın aldığı varillerden koltuk, masa ve sandalye yaptığını ve 800 TL'den sattığını belirterek, “İç savaş nedeniyle ailemi alarak Reyhanlı’ya yerleştim. Aslında İdlib’de yaşıyordum. Reyhanlı’da ise mesleğimi yapıyorum. Ayrıca, kapı ve pencere işi de yapıyorum. Varillerden koltuk ve masa takımı yapıyorum. Büyük ilgi görüyor” dedi.

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