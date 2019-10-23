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Varil bombasıyla yaralanan Suriyeli iki kardeş, Türkiye'de mutlu
SURİYE’de, 2013 yılında rejimin attığı varil bombasının evlerine isabet etmesi sonucu, birçok yakınını kaybeden, kendileri de yaralanan Suriyeli iki kardeş, Türkiye’de yaşama tutundu. Hayırseverlerin yardımıyla tedavisi devam eden Luceyn...
GENEL 23.10.2019, 12:41
SURİYE’de, 2013 yılında rejimin attığı varil bombasının evlerine isabet etmesi sonucu, birçok yakınını kaybeden, kendileri de yaralanan Suriyeli iki kardeş, Türkiye’de yaşama tutundu. Hayırseverlerin yardımıyla tedavisi devam eden Luceyn Kifretune (9) ile bacağına protez takılan kardeşi Ömer Kifretune (7), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eğitimlerini sürdürüyor.
İç savaşın sürdüğü Suriye'de, rejim güçlerince evlerine varil bombası atılması sonucu yüzü yanan Suriyeli Luceyn Kifretune ve sağ bacağını kaybeden kardeşi Ömer, Türkiye'de şifa buldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan iki kardeşin yüzleri, Türkiye'de yapılan başarılı operasyonlarla yeniden gülmeye başladı. Hayırseverlerin desteği ile bir dizi ameliyat ve tedavi gören iki kardeş, Yenişehir İlkokulu'nda eğitimlerine devam ediyor.
Yapılan tedavilerle kendisinin yüze kavuştuğunu, kardeşi Ömer'in de bacağına protez takıldığını söyleyen Luceyn Kifretune, "Tedavi olmak için 1,5 yıl önce ailemle birlikte Türkiye’ye geldik. Burada bir dizi tedavi ve ameliyatın ardından yüzümdeki yanık iyileşti. Tedavilerim devam ediyor, daha da iyi olacağım. Suriye’de yarım kalan eğitimime de Türkiye’de devam ediyorum, 4'üncü sınıf öğrencisiyim ve burada olmaktan mutluyum" dedi.
'DAHA GÜVENDEYİZ'
Kardeşi 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Kifretune ise, "Saldırıdan sonra anne ve babam ve kardeşlerimle Türkiye’ye geldik. Burada daha güvendeyiz ve mutluyuz. Kardeşimle okula gidiyorum. Türkiye’de olmaktan mutluyum” diye konuştu.
Kardeşler, tedavileri nedeniyle kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti. Okul idaresi de öğrencilerin eğitimlerinde başarılı olduklarını söyledi.
İç savaşın sürdüğü Suriye'de, rejim güçlerince evlerine varil bombası atılması sonucu yüzü yanan Suriyeli Luceyn Kifretune ve sağ bacağını kaybeden kardeşi Ömer, Türkiye'de şifa buldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan iki kardeşin yüzleri, Türkiye'de yapılan başarılı operasyonlarla yeniden gülmeye başladı. Hayırseverlerin desteği ile bir dizi ameliyat ve tedavi gören iki kardeş, Yenişehir İlkokulu'nda eğitimlerine devam ediyor.
Yapılan tedavilerle kendisinin yüze kavuştuğunu, kardeşi Ömer'in de bacağına protez takıldığını söyleyen Luceyn Kifretune, "Tedavi olmak için 1,5 yıl önce ailemle birlikte Türkiye’ye geldik. Burada bir dizi tedavi ve ameliyatın ardından yüzümdeki yanık iyileşti. Tedavilerim devam ediyor, daha da iyi olacağım. Suriye’de yarım kalan eğitimime de Türkiye’de devam ediyorum, 4'üncü sınıf öğrencisiyim ve burada olmaktan mutluyum" dedi.
'DAHA GÜVENDEYİZ'
Kardeşi 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Kifretune ise, "Saldırıdan sonra anne ve babam ve kardeşlerimle Türkiye’ye geldik. Burada daha güvendeyiz ve mutluyuz. Kardeşimle okula gidiyorum. Türkiye’de olmaktan mutluyum” diye konuştu.
Kardeşler, tedavileri nedeniyle kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti. Okul idaresi de öğrencilerin eğitimlerinde başarılı olduklarını söyledi.
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