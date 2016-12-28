Vantrilok'un şakası sosyal medyada güldürdü

MUĞLA'nın Menteşe Belediyesi'nde görevli vantrilok (karnından konuşabilen) Tünay Ürper'in, inşaat işçisi 50 yaşındaki Hasan Karaaslan'a yaptığı şakanın videosu, sanal ortamda paylaşma rekoru kırdı. Duduklarını oynatmadan konuşan Ürper'in adıyla seslendiği Karaaslan, sesin çevredeki tek katlı harebe bir yapıdan geldiğini sanınca yaşadığı korku, izleyenleri güldürdü.Menteşe Belediyesi'nde görevli vantrilok Tünay Ürper, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor.Duduklarını oynatmadan konuşan Ürper, bu yeteneğini şakalarında da kullanıyor. Ürper'in yaptığı şakanın son kurbanı, inşaat işçisi Hasan Karaaslan oldu. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntü şöyle; Kent merkezinde inşaatta çalışanların yanına uğrayan Ürper, işçilerle bir süre sohbet etti. İşçilerden birinin adının Hasan Karaaslan olduğunu öğrenen Ürper, ağzını kıpırdatmadan kendisine seslendi. Sesin harabe yapıdan geldiğini sanan Karaaslan, korkulu anlar yaşadı. Çevredekilere dönen Karaaslan, "Ağabey ses buradan geldi. Hepimiz duyduk. Ben çalıştığım yerde duydum. Dışarıda anlatsam delirmiş bu, kafayı yemiş derler" diyerek çalışma alanına geri döndü.Ürper, tekrar aynı şeyi yapınca, Karaaslan, ikinci defa şoke oldu. Sesin geldiği yerde dönerek ellerini semaya açan Karaaslan, "Hocam buyur hocam. Yok ağabey ben artık çalışmam. Sivaslı Hasan dedi. Soyadımı bile biliyor. Okudum, üfledim" dedi. Telefona sarılarak yaşadıklarını annesine anlatan Hasan Karaaslan, "Hocam bana Sivaslı Hasan, Sivaslı Hasan diye bağırdı. En sonunda Sivaslı Hasan Karaaslan diye bağırdı. Bir şey yapmıyorlar. 4 sefer bağırdı. 7-8 kişiydik, sesi herkes duydu" dedi. Gözyaşlarına boğulan Karaaslan, inşaat alanından ayrıldı. Peşinden seslenen Ürper, "Zararlı değilmiş, imam buraya gelecek, seninle konuşacak" demesine rağmen Karaaslan'ın gitmesine engel olamadı.





