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Vanlı yüzücü kızlar, Türkiye finaline yükseldi

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu tarafından 27-29 Nisan tarihlerinde Elazığ'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) yarı final yüzme müsabakasında Vanlı yüzücüler, büyük başarı elde etti. Çeşitli kategorilerde düzenlenen 12-14 yaş...

Vanlı yüzücü kızlar, Türkiye finaline yükseldi
TÜRKİYE Yüzme Federasyonu tarafından 27-29 Nisan tarihlerinde Elazığ'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) yarı final yüzme müsabakasında Vanlı yüzücüler, büyük başarı elde etti. Çeşitli kategorilerde düzenlenen 12-14 yaş aralığında 12 il takımının katıldığı yarışlarda Vanlı kadın yüzücüler takımı, grupta birinciliği elde ederek, Türkiye finaline katılmayı başarırken, erkeklerde ise, takım halinde 4'üncü oldu. 
Elazığ Olimpik Kapalı yüzme havuzunda  2 gün devam eden Analig yarı final yüzme müsabakası nefes kesti. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın ve erkek yüzücüler yarı final yarışlarında 14 birincilik, 14 ikincilik ve 23 üçüncülük madalyasını Van'a kazandırmayı başardı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt; Elazığ, Bingöl, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van'ın katıldığı müsabakalara 175'i kız, 313'ü erkek sporcu olmak üzere toplam 488 sporcunun  katıldığı yarışlarda genç yüzücüler, Türkiye finaline katılabilmek için birbirleriyle kıyasıya bir mücadele sergiledi.
Yoğun ilgiyle izlenen yarışlarda sporcular, kurbağalama, sırt, kelebek, serbest ve bayrak kategorilerinde yarıştı. Mücadale, izleyicilere de  heyecanlı anlar yaşattı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Müdürü Mustafa Iğdırlı, yarışlara kadın ve erkeklerde iki takım halinde toplam 20 sporcuyla katıldıklarını söyledi. 
Iğdırlı, yarışmaya katılan sporcuların büyük başarı elde ettiğini belirterek, “Değişik branşlarda kadın takımımız 12 il arasında birinciliği elde ederek, önümüzdeki günlerde Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılacak. Erkek takımımız ise, 4'üncü oldu. Her iki takımız katıldığı branşlardaki yarışlarda ilimize 51 madalya kazandırdı. Bu iyi bir başarı. Elde edilen  başarılar hem bizleri hem de sporcularımızı daha fazla motive etti. Türkiye finaline çalışmalarımızı daha sıkı bir şekilde hazırlanıp, milli takıma en az 3-4 sporcu kazandırmayı hedefliyoruz. Her konuda desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüzü Nevzat İnanç'a ve sporcularımızı yetiştiren antrenörlerime emek ve çaba sarf ederek başarı eden sporcularıma teşekkür ediyorum" dedi.

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