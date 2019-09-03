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Vanlı kadınlar, parktaki bank ve oturakları boyadı
VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalara destek amaçlı bir araya gelen bir grup kadın, ilçenin Kavurma Mahallesi'nde bulunan parktaki bank ve oturakları boyadı. Edremit Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sürerken,...
GENEL 03.09.2019, 14:34
VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalara destek amaçlı bir araya gelen bir grup kadın, ilçenin Kavurma Mahallesi'nde bulunan parktaki bank ve oturakları boyadı.
Edremit Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sürerken, ilçenin Kavurma Mahallesi'nin Kadın Muhtarı Melek Kına başkanlığında bir araya gelen bir grup kadın, belediyenin çalışmalarına destek olmak amacıyla mahalledeki parkın bank ve oturakları boyama çalışması başlattı.
Kavurma Mahallesi Muhtarı Kına, Edremit Belediyesi'nin çalışmalarına destek olmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Kına,“Belediyemizde yaşanan iş yükü ile birlikte personel sıkıntısının giderilmesi adına mahalleli kadınlar olarak bankların boyanmasını biz üstlenmek istedik. Hem belediyemize destek olmak hem de parkımıza da kadın elinin değmesiyle daha iyi olacağını düşündük. Daha önce oturulamaz halde olan parkımız eksiklerinin bir bir giderilmesiyle birlikte nezih bir ortama dönüştü. Bu konuda bize her türlü desteği sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise kadın elinin değdiği her alanda değişimi görmenin mümkün olduğunu belirtti. Parkın yenilenen yüzüyle güzel bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Başkan Say, Edremit Belediyesi olarak parkın tüm eksiklerini giderdiklerini, geriye sadece boyanmasının kaldığını bunu da mahalleli kadınların yapmasıyla güzel bir görünüme kavuşturulduğunu kaydetti.
Edremit Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sürerken, ilçenin Kavurma Mahallesi'nin Kadın Muhtarı Melek Kına başkanlığında bir araya gelen bir grup kadın, belediyenin çalışmalarına destek olmak amacıyla mahalledeki parkın bank ve oturakları boyama çalışması başlattı.
Kavurma Mahallesi Muhtarı Kına, Edremit Belediyesi'nin çalışmalarına destek olmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Kına,“Belediyemizde yaşanan iş yükü ile birlikte personel sıkıntısının giderilmesi adına mahalleli kadınlar olarak bankların boyanmasını biz üstlenmek istedik. Hem belediyemize destek olmak hem de parkımıza da kadın elinin değmesiyle daha iyi olacağını düşündük. Daha önce oturulamaz halde olan parkımız eksiklerinin bir bir giderilmesiyle birlikte nezih bir ortama dönüştü. Bu konuda bize her türlü desteği sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise kadın elinin değdiği her alanda değişimi görmenin mümkün olduğunu belirtti. Parkın yenilenen yüzüyle güzel bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Başkan Say, Edremit Belediyesi olarak parkın tüm eksiklerini giderdiklerini, geriye sadece boyanmasının kaldığını bunu da mahalleli kadınların yapmasıyla güzel bir görünüme kavuşturulduğunu kaydetti.
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