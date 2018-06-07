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Vanlı dağcılar İran'da zirve yaptı

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden, 'Van Patika Doğa Sporları Kulübü' sporcuları Erhan Çalışkan ile Raşit Adıgüzel, İran'ın Tebriz kentinde bulunan 4 bin 811 metre yüksekliğindeki Savalan Dağı'na tırmandı. Daha önce...

Vanlı dağcılar İran'da zirve yaptı
TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden, 'Van Patika Doğa Sporları Kulübü' sporcuları Erhan Çalışkan ile Raşit Adıgüzel, İran'ın Tebriz kentinde bulunan 4 bin 811 metre yüksekliğindeki Savalan Dağı'na tırmandı.
Daha önce Türkiye'de Ağrı Dağı, dünyada ise Fransa Alpleri başta olmak üzere birçok tırmanış gerçekleştiren Türkiye Dağcılık Federasyonu antrönerleri Erhan Çalışkan ile Raşit Adıgüzel, bu kez de Tebriz'de bulunan, bölgenin en yüksek zirvelerinden olan Savalan Dağı'na tırmandı. Dağcı Erhan Çalışkan, Savalan Dağı'nın yapı olarak Türkiye'deki Süphan Dağı'na benzediğini belirterek, "Yaklaşık 5,5 saat süren, 4 bin 811 metrelik dağa başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Bu tırmanışımız sezon içinde yapacağımız diğer tırmanışlar için başarılı bir antrenman sayılabilir. Dağ, yapı olarak ülkemizdeki Süphan Dağı'na benziyor. Birden fazla zirvesi olan geniş bir zirve platosu var. Yine dağın zirvesinde bir futbol sahası büyüklüğünde sirk gölü bulunuyor. Zirveye ulaşmadan 3 bin 700 metrede 'Mescid Kampı' bulunuyor. Bu da dağcıları ağırlamak için uygun bir yer. Tırmanırken dikkatimizi çeken önemli noktalardan biri de dağın yaban hayatına çok uygun bir yer olması. Tırmanış yaptığınız sırada yaban hayvanların çıkabileceğine dair birçok uyarı levhası bulunuyor. Bizim için çok güzel bir deneyimdi" dedi.

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